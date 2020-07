Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

* Đồng chí Phạm Hoàng Anh tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy

Sáng 31/7, sau 3 ngày (29-31/7) làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.



Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Khánh Linh





Đại hội đã nghiêm túc thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thành phố khóa XX.

Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên tặng hoa chia tay các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX. Ảnh: Khánh Linh





Đánh giá, khẳng định những thành tựu, phân tích nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, làm sáng tỏ 5 bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh, chính thức ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.

Đại hội đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận các nội dung chủ yếu trong Báo cáo chính trị như tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, kết cấu hạ tầng; văn hóa - xã hội, chất lượng giáo dục, an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác đối ngoại; công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; công tác xây dựng chính quyền, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước…

Đại hội thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2020-2025 đạt 16-18%. Cơ cấu công nghiệp-xây dựng-dịch vụ thương mại đạt 99%. Nhịp độ tăng bình quân thu ngân sách nhà nước từ 9-11%. Nhịp độ tăng bình quân chi ngân sách nhà nước từ 8-10%; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95-96%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,8%; giải quyết việc làm mới cho 1.300 lao động…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI gồm 41 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gồm 32 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 đồng chí; bầu UBKT Thành ủy gồm 7 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

Đồng chí Phạm Hoàng Anh tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XX được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Phó Bí thư Thành ủy khóa XXI; Lương Văn Long, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XX được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Phó Bí thư Thành ủy khóa XXI.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh: Thành công của đại hội có được trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; sự đóng góp trí tuệ xây dựng văn kiện của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh, của thành phố, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Vĩnh Yên.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nêu bật tinh thần cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XXI là: Bằng mọi giải pháp phù hợp, các bước đi đúng hướng, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế đưa Vĩnh Yên phát triển nhanh và vững chắc, thực hiện bằng được khát vọng vươn lên của người dân thành phố quyết tâm xây dựng Vĩnh Yên giàu đẹp, văn minh, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.

Theo đó, dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua, nhưng nhân dân thành phố Vĩnh Yên sẽ đoàn kết thống nhất, một lòng gắn bó keo sơn hướng về Đảng, đem tất cả công sức, trí tuệ, nhiệt huyết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI.

Quyết tâm đưa thành phố phát triển lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước là quyết tâm sắt đá của Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Yên. Đó cũng là lời hứa trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một nhiệm kỳ mới với trách nhiệm mới, là cam kết với người dân hiện tại và các thế hệ tương lai của thành phố về một Vĩnh Yên giàu có, văn minh, hiện đại.

Quang Nam