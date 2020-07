Tăng cường phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Sáng 31/7, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến báo cáo tình hình kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.



Các đại biểu dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trà Hương





6 tháng đầu năm 2020, do sự bùng phát của dịch Covid-19 trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, ANTT trong cả nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo hai bộ và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, địa phương đã góp phần quan trọng trong việc duy trì, bảo đảm quốc phòng, giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.

Nổi bật là công tác phối hợp, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin để tham mưu với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương những giải pháp cụ thể, hiệu quả trong công tác bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán người, đặc biệt là việc đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời điểm dịch Covid -19 đang có nhiều diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai Nghị định số 03/2019/NĐ-CP; đồng thời, đưa ra các giải pháp phối hợp giữa hai bộ, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, kiểm soát chặt chẽ tình khu vực để phòng chống tội phạm và dập dịch hiệu quả.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ ghi nhận những kết quả đạt được của 2 bộ và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục triển khai liên tục, hiệu quả công tác phối hợp để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương nhất là trong tình hình dịch Covid – 19 tái phát ở một số địa phương trong cả nước.

Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu những giải pháp sát thực trên cơ sở đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

Lê Minh