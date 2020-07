Ngày 24/7, UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công trại lính Moncada của Cu Ba. Tới dự buổi có các đồng chí: Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cu Ba...



Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành trao bức tranh lưu niệm Tam Đảo núi tặng đồng chí Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam. Ảnh: Dương Chung





Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Duy Thành ôn lại sự kiện cuộc tiến công trại lính Moncada của Cu Ba. Cách đây 67 năm, cuộc tấn công trại lính Moncada của thanh niên yêu nước Cu Ba do luật sư trẻ tuổi Fidel Castro, lãnh tụ vĩ đại của đất nước Cu Ba trực tiếp chỉ huy đã mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của cách mạng Cu Ba, đưa cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cu Ba đến thắng lợi ngày 1/1/1959, đánh dấu son chói lọi trong lịch sử đất nước Cu Ba.

Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu chụp lưu niệm với đoàn Cu - ba. Ảnh: Dương Chung





Qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển đất nước, trong bối cảnh hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa khủng hoảng, đất nước Cu Ba vẫn tiếp tục chịu cấm vận. Với tinh thần Moncada bất diệt, tinh thần quốc tế cao cả, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Cu Ba do Chủ tịch Fidel Castro đứng đầu, nhân dân Cu Ba đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật và an sinh xã hội. Thể hiện sự kiên cường trên con đường cách mạng của mình khiến cho nhân dân thế giới khâm phục.

Đồng chí Lê Duy Thành cũng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng luôn ghi nhớ và chân thành biết ơn những tình cảm cùng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Cu Ba cho sự nghiệp đấu tranh và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Điều đó thể hiện sinh động bằng câu nói bất hủ của nguyên Chủ tịch Fidel Castro "Vì Việt Nam chúng ta sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Cu Ba là mối quan hệ đặc biệt có bề dày lịch sử truyền thống tốt đẹp cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công vun đắp. Năm 2020 đánh dấu 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cu Ba.

Qua buổi giao lưu hữu nghị này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành mong muốn những giá trị và truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, cảnh quan tình cảm, nét đẹp của con người Vĩnh Phúc sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với những người bạn Cu Ba thân thiết.

Thông qua buổi gặp gỡ hai bên sẽ cùng nhau góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị và các truyền thống thủy chung trong sáng giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cu Ba.

Cảm ơn sự đón tiếp và những tình cảm nồng hậu của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam khẳng định tình cảm Cu Ba-Việt Nam luôn bền vững, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Gần sáu thập kỷ của mối quan hệ ngoại giao là kho báu của Việt Nam và Cu Ba.

Với những dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh gây dựng mối quan hệ Việt Nam-Cu Ba ngày thắm thiết bền chặt qua thời gian. Đặc biệt gần đây trong phòng chống đại dịch Covid-19, Cu Ba đã nhận được sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần từ phía Việt Nam. Cu Ba và Việt Nam đã có nhiều thành công trong phòng chống đại dịch chứng tỏ sự nhanh nhạy, ưu việt của chủ nghĩa xã hội.

Chiều cùng ngày, Đoàn đã đến thăm nhà máy của Công ty cổ phần Thép Việt Đức.

Diệu Linh