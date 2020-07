Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 23/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389/QG) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trà Hương



Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các thành viên BCĐ 138 và BCĐ 389 của tỉnh.

6 tháng đầu năm 2020, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và BCĐ 138/CP về phòng, chống tội phạm.

BCĐ 138/CP và các địa phương tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân. Đặc biệt, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; góp phần kéo giảm 8,4% số vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn, đặc biệt là tội phạm liên quan đến băng nhóm “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Cụ thể, cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá hơn 19.700 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội (đạt tỷ lệ hơn 84%), bắt giữ hơn 45.000 đối tượng; triệt phá hơn 1.000 băng nhóm tội phạm các loại; bắt, vận động, đầu thú, thanh loại gần 2.900 đối tượng truy nã.

Về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, BCĐ 389/QG và các địa phương đã tập trung lực lượng, tăng cường biện pháp nghiệp vụ theo lĩnh vực, địa bàn được phân công, chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch chuyên đề trọng điểm.

Qua đó, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; góp phần phát triển kinh tế, bình ổn thị trường, đảm bảo an ninh trật tự.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, xử lý gần 75.300 vụ việc vi phạm (giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019), thu nộp ngân sách nhà nước gần 11.292 tỷ đồng (tăng 83% so với cùng kỳ); công an các cấp khởi tố 1.128 vụ (giảm 14 % so với cùng kỳ), với 1.346 đối tượng (giảm 13% so với cùng kỳ).

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những kết quả BCĐ 138/CP và BCĐ 389 các cấp đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020; góp phần kiềm chế các loại tội phạm, mang lại sự bình yên cho nhân dân, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương thời gian tới cần tập trung bám sát các nội dung trong kế hoạch công tác năm, nội dung trong kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị triển khai công tác năm 2020 của BCĐ 138/CP và BCĐ 389/QG để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục những khó khăn, tồn tại, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, công tác; bảo đảm đúng tiến độ đề ra, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi gian lận thương mại, xác định rõ trách nhiệm từng ngành, từng cấp.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội ở địa bàn cơ sở trong phòng, chống tội phạm; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật để người dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức và các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên có hành vi bao che, dung túng, thông đồng, thỏa hiệp, tiếp tay hoặc thiếu trách nhiệm để tội phạm hoạt động.

Kim Hiền