Các ý kiến tham luận tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác công an

Tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, một số đại biểu đại diện cho các đơn vị nghiệp vụ tham luận nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ. Báo Vĩnh Phúc lược ghi một số ý kiến tâm huyết của đại biểu tham luận đại hội.

Thượng tá Vũ Minh Sơn, Trưởng Phòng An ninh đối nội:

“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an trong việc giữ vững an ninh, ổn định chính trị, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH địa phương”

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Với lợi thế về vị trí địa lý và là tỉnh có thế mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, song kéo theo đó cũng có nhiều tiềm ẩn, phát sinh nguy cơ gây bất ổn, phức tạp về ANTT.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đơn vị đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tăng cường toàn diện các mặt công tác, giữ vững an ninh, ổn định chính trị nhằm hỗ trợ hiệu quả sự nghiệp phát triển KT-XH.

Đơn vị chủ động công tác quản lý người nước ngoài, không để các thế lực thù địch, phản động móc nối; đảm bảo tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, thông tin; lực lượng an ninh đối nội tích cực triển khai có hiệu quả trên lĩnh vực an ninh phi truyền thống…

Qua thực tiễn công tác, đơn vị đề xuất một số giải pháp tiếp tục giữ vững an ninh, ổn định chính trị, góp phần phát triển KT-XH tại địa phương như đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, các cục thuộc Bộ Công an quan tâm, cung cấp thông tin, hỗ trợ Công an tỉnh phòng ngừa, xử lý các vụ việc phức tạp về ANTT, nhất là các hành động chống phá Đảng, Nhà nước qua không gian mạng; đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm củng cố hệ thống chính trị, thực hiện đúng các chính sách, pháp luật về phát triển KT-XH, chính sách tôn giáo, dân tộc… không để thiếu sót dẫn đến khiếu kiện phức tạp hoặc bị lợi dụng chống phá.

Đơn vị chủ động nắm tình hình an ninh chính trị để tham mưu với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các phát sinh ngay từ cơ sở, không để lan rộng, hình thành "điểm nóng” về ANTT…

Đại tá Hà Văn Chí, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự:

“Lực lượng cảnh sát Công an tỉnh phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn”

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, có thời điểm tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm liên quan đến hoạt động cầm đồ, tín dụng đen, tội phạm ma túy, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường… gây bức xúc trong nhân dân.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt lực lượng cảnh sát xây dựng các kế hoạch, đề án, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về TTXH, TNXH và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhờ đó, nhiệm kỳ qua, các loại tội phạm được kiềm chế, năm sau giảm hơn năm trước. Công tác điều tra, phá án đạt tỷ lệ gần 87% số vụ, 100% số vụ trọng án được điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bức cung, nhục hình.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh không có tội phạm có tổ chức hoạt động kiểu “xã hội đen”, không có tội phạm về TTXH, TNXH hoạt động lộng hành gây bức xúc trongnhân dân.

Để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về TTXH, TNXH, lực lượng cảnh sát Công an tỉnh đề xuất Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các đề án, kế hoạch phòng, chống tội phạm. Trong đó, tập trung vào các loại tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao, tội phạm về ma túy, tội phạm lợi dụng không gian mạng…

Đồng thời, lực lượng cảnh sát cũng kiến nghị các cấp, các ngành cần có những quy định của pháp luật chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Bổ sung, các trang thiết bị, kinh phí; góp phần phục vụ công tác điều tra để đáp ứng yêu cầu công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Thượng tá Bùi Minh Tiến, Trưởng phòng Tham mưu:

“Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tăng cường tiềm lực hậu cần, đáp ứng yêu cầu công tác của toàn lực lượng trong tình hình mới”

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, hàng năm, Phòng Tham mưu đã chủ động báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng Công an tỉnh.

Đồng thời, chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tốt phương châm “An ninh chủ động”, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng; triển khai nhiều đề án, kế hoạch chuyên đề; đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, TNXH.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường, trong đó huy động được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở. Trong công tác xây dựng lực lượng, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác hàng năm như “Năm công tác tổ chức, cán bộ”; “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở” và triển khai Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã”. Với công tác hậu cần đã được đổi mới từ “hậu cần phục vụ” sang “hậu cần chủ động, đảm bảo”...

Nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, lực lượng tham mưu Công an tỉnh tiếp tục tham mưu triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về tiếp tục xây dựng công an cấp huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới; chú trọng nắm, phân tích tình hình, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến ANTT, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu chiến lược, xử lý giải quyết dứt điểm các vụ, việc phức tạp về ANTT, không để hình thành “điểm nóng”, không để bị động bất ngờ; chủ động có kế hoạch giải quyết, ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo, củng cố tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tập trung, thống nhất, chuyên sâu.

