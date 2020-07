Ngày thi thứ 2 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021: Đề thi môn Toán vừa sức, bám sát đề minh họa

Trưa ngày 19/7, hơn 14.000 thí sinh Vĩnh Phúc đã hoàn thành bài thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021.



Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán. Ảnh: Trà Hương





Theo số liệu tổng hợp của Sở GD&ĐT, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021, Vĩnh Phúc có 14.041 thí sinh lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi. Tại buổi thi môn Toán, có 14.025 thí sinh dự thi, đạt gần 99,9%, vắng 16 thí sinh không có lý do.

Theo báo cáo nhanh của các hội đồng thi, ngày thi đầu tiên không có trường hợp giám thị vi phạm quy chế thi; việc kiểm tra niêm phong thùng đựng đề thi được thực hiện trong phòng thi theo đúng quy định; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… được thực hiện tốt.

Sau khi hoàn thành bài thi môn Toán, nhiều thí sinh nhận xét đề thi môn Toán vừa sức, bám sát đề minh họa của Sở GD&ĐT ra trước đó. Sau khi nghiên cứu đề thi, nhiều giáo viên dạy môn Toán có chung đánh giá: “Đề thi môn Toán đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng; bám sát chương trình giảng dạy, các dạng bài phong phú, dải đều kiến thức năm lớp 9; hình thức đề khoa học, chính xác; học sinh có lực học trung bình khá làm được 6 - 7 điểm; phần lớn học sinh sẽ làm được 7 - 8 điểm. Kiến thức phân loại đề Toán nằm ở những câu 7, câu 8”.

Ngày mai, 20/7, 1.419 thí sinh của tỉnh tiếp tục dự thi môn cuối cùng là môn chuyên tại Hội đồng thi THPT Chuyên Vĩnh Phúc để xét tuyển vào trường này. Theo Sở GD&ĐT, đề thi môn chuyên có độ khó với kiến thức nâng cao để đảm bảo chất lượng tuyển sinh vào trường chuyên của tỉnh.

Minh Hường