Ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021: Hơn 99% thí sinh toàn tỉnh dự thi

Chiều 18/7, hơn 14.000 thí sinh Vĩnh Phúc đã kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021.

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: Trà Hương

Theo số liệu tổng hợp của Sở GD&ĐT, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021, Vĩnh Phúc có 14.041 thí sinh lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi. Kết thúc ngày thi đầu tiên, tại 29 hội đồng thi, vắng 31 thí sinh; trong đó, buổi sáng thi môn Ngữ văn có 14.028 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,8%, 13 thí sinh vắng mặt không có lý do; buổi chiều thi bài thi tổ hợp, có 14.023 thí sinh dự thi, đạt hơn 99,8%, vắng 18 thí sinh, trong đó, 1 thí sinh bị tai nạn, 1 thí sinh đi muộn, 16 thí sinh không có lý do.

Theo báo cáo nhanh của các hội đồng thi, ngày thi đầu tiên không có trường hợp giám thị vi phạm quy chế thi; việc kiểm tra niêm phong thùng đựng đề thi được thực hiện trong phòng thi theo đúng quy định; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… được thực hiện tốt. Tuy nhiên, buổi sáng bài thi môn Ngữ văn có 3 biên bản được lập do thí sinh viết 2 màu mực, thí sinh ghi số báo danh vào phần phách và thí sinh vảy mực vào bài thi.

Minh Hường