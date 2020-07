Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 9/7, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp giữa năm 2020) để đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và quyết định một số nhiệm vụ quan trọng khác.



Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tiến dự kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Vĩnh Tường





Các đồng chí: Lê Minh Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đàm Hữu Khanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng, tác động của dịch Covid-19, song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, tình hình KT-XH của huyện Vĩnh Tường cơ bản ổn định, chỉ có một số ít chỉ tiêu giảm nhẹ so với kế hoạch và cùng kỳ; các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được đảm bảo.

Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 6.960 tỷ đồng, đạt 44,93% so kế hoạch, giảm 0,07% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt cao, ước 6 tháng đầu năm đạt 565.395 triệu đồng, đạt 90,5% so với dự toán năm, bằng 163,0% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng, đạt 45,16% kế hoạch, tăng 2,54% so với cùng kỳ; nông - lâm - thủy sản đạt 1.130 tỷ đồng, đạt 60,43% kế hoạch, tăng 1,23% so với cùng kỳ…

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả. Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, nhất là công tác chăm lo Tết cho người nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự được xử lý, giải quyết kịp thời.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc tồn đọng kéo dài và có tính chất phức tạp được quan tâm chỉ đạo thực hiện rất quyết liệt, bài bản, chặt chẽ, hiệu quả; công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện.

Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Vĩnh Tường đã xem xét, cho ý kiến vào 18 báo cáo, tờ trình. Các đại biểu tập trung thảo luận về nhiệm vụ phát triển KT-XH; thu, chi ngân sách của huyện trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; thảo luận, quyết định nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020...; quyết nghị thông qua 9 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường Lê Minh Thịnh khẳng định: Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn tất các nội dung, chương trình đề ra. 9 nghị quyết kỳ họp HĐND huyện đã thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển KT-XH của huyện trong năm 2020 và năm tiếp theo.

Đồng chí đề nghị, ngay sau kỳ họp này, UBND huyện, các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn cần sớm có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, bảo đảm để các nghị quyết của HĐND huyện được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp tới đông đảo các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND huyện.

Tin, ảnh: Thúy Hường