Cử tri Đặng Xuân Hậu, CCB tổ dân phố 7, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên: Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa - thể thao

Thời gian qua, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên được tỉnh, thành phố quan tâm dành nguồn kinh phí xây dựng nhiều công trình văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nhiều công trình đã có dấu hiệu xuống cấp, không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân.





Điển hình như công trình Quảng trường 31/10 nằm trên địa bàn phường, hiện nay, phần gạch nền tại nhiều vị trí bị bung, nát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi tập thể dục, đi bộ; do thiết kế xây dựng thiếu phù hợp nên không gian vui chơi ở quảng trường bị bó hẹp, không phát huy hết công năng. Do đó, nhân dân địa phương mong muốn công trình quảng trường sớm được đầu tư triển khai, xây dựng theo hướng quy mô, hiện đại, xứng tầm đô thị.

Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành Văn hóa quan tâm bổ sung thêm một số trang thiết bị như âm thanh, loa đài, ánh sáng, khánh tiết… cho nhà văn hóa tổ dân phố 7 phục vụ nhu cầu hội họp, giáo lưu văn hóa, văn nghệ của nhân dân.

Thu Thủy (lược ghi)