6.Bắc Bộ tăng nhiệt, bắt đầu đợt nắng nóng mới

Bắt đầu từ hôm nay, 6-7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Từ ngày 9-7, nắng nóng sẽ gia tăng ở vùng trung du và đồng bằng đến mức gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Khổng Đương (Theo hanoimoi.com.vn)