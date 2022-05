Ngày 10/5, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự SEA Games 31. Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Công an tỉnh đã triển khai 3 phương án, gồm phương án bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31; phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn môn Golf và Muay.

Trong thời gian diễn ra SEA Games 31, Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các quan chức và Đoàn thể thao các nước; đảm bảo an toàn cho các hoạt động của đại hội, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Công an các đơn vị, địa phương luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT không để bị động, bất ngờ, bảo vệ an ninh, an toàn cho các đoàn đại biểu, vận động viên tham quan, du lịch, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh nêu cao tinh trần trách nhiệm, tất cả vì mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện chính trị quan trọng này.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á, các đơn vị trong Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, trật tự, an toàn giao thông, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT.

Chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là các loại tội phạm lợi dụng SEA Games 31 để hoạt động; phối hợp các cấp, các ngành huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Song Thu (Công an tỉnh)