Flamingo Đại Lải Resort chính thức được chọn là nơi lưu trú của vận động viên thi đấu tại SEA Games 31

Theo thông tin từ Ban Tổ chức môn Muay và Golf SEA Games 31, Flamingo Đại Lải Resort (thành phố Phúc Yên) chính thức được chọn là nơi lưu trú của vận động viên (VĐV) thi đấu môn Muay.



Tòa nhà Forest in the Sky - Flamingo Đại Lải Resort được chọn là nơi lưu trú của các vận động viên thi đấu môn Muay tại SEA Games 31

Theo kế hoạch ban đầu, Khách sạn Crowne Plaza Vĩnh Yên được chọn là nơi lưu trú đón VĐV thi đấu môn Muay; tuy nhiên, do không kịp thời gian đảm bảo đúng tiến độ, tỉnh đã chọn Flamingo Đại Lải Resort là nơi lưu trú chính thức cho các VĐV thi đấu môn Muay.

Flamingo Đại Lải Resort là khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế, được Tạp chí Designboom - tạp chí điện tử đầu tiên và nổi tiếng nhất thế giới về kiến trúc, thiết kế bình chọn là Top 10 khu nghỉ dưỡng đẹp nhất hành tinh.

Nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 40 km, Flamingo Đại Lải Resort là sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên và sự kiến tạo của con người. Ngoài điểm nhấn là nhà hàng Bamboo Wing làm hoàn toàn bằng tre, khu nghỉ dưỡng có nhiều kiến trúc độc đáo được các chuyên gia trong nước và quốc tế thiết kế tạo nhiều phong cách ấn tượng.

Chuẩn bị cho SEA Games 31, Flamingo Đại Lải Resort dành toàn bộ tòa nhà Forest in the Sky làm nơi lưu trú cho các VĐV với 174 căn đảm bảo tiêu chuẩn. Cùng với nhiều dịch vụ phòng tập, kiểm tra sức khỏe, dịch vụ ẩm thực… đáp ứng các điều kiện tốt nhất đảm bảo cho các đoàn VĐV tới lưu trú có một kỳ thi đấu an toàn, ý nghĩa, thành công.

Tin, ảnh: Thu Thủy