Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo ANTT phục vụ SEA Games 31

Nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các địa điểm thi đấu, nơi lưu trú của các đại biểu, đoàn vận động viên, làm tốt công tác bảo đảm ANTT từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình chuẩn bị, diễn ra SEA Games 31, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đồng thời triển khai các nội dung công tác trọng tâm trong kiểm tra quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT).



Theo đó, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính toàn tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến quán triệt quy định của Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN- CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả, tác hại, sự nguy hiểm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT.

Trong đó, tập trung tuyên truyền tại địa bàn còn tồn đọng nhiều vũ khí, vật liệu nổ do chiến tranh để lại; địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; các cá nhân trước đây được trang bị, sử dụng vũ khí nay không thuộc đối tượng được trang bị, sử dụng theo quy định tại Điều 5, Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT.

Phân công lực lượng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép trang bị, sử dụng VK-VLN-CCHT, đặc biệt là các cơ quan, doanh nghiệp nằm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên - nơi diễn ra các hoạt động, sự kiện của SEA Games 31 và các địa phương nơi đoàn đại biểu, vận động viên, cổ động viên SEA Games 31 đến tham quan, du lịch.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT và chất độc, chất cấm; kiểm soát các hành vi mua bán VK-VLN-CCHT trên không gian mạng và qua các dịch vụ ký gửi hàng hóa trước, trong thời gian diễn ra các hoạt động, sự kiện trên địa bàn tỉnh.

Xuân Lan

(Công an tỉnh)