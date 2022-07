Cựu chiến binh xã Nhân Đạo thiết thực học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô là một trong những điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhiều phong trào ý nghĩa, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các hội viên và nhân dân trên địa bàn.



Học Bác đức tính cần cù, sáng tạo, CCB Đỗ Văn Tam, Chi hội CCB thôn Đồng Tâm, xã Nhân Đạo tích cực phát triển kinh tế gia đình bằng nghề mộc truyền thống

Hội CCB xã Nhân Đạo hiện có hơn 400 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của hội đi vào nền nếp, mỗi cán bộ, hội viên CCB xã luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch Hội CCB xã Nhân Đạo Nguyễn Kim Cương cho biết: “Xác định học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục và bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội CCB xã thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt những nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể hóa, xây dựng thành các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và gắn việc “học tập và làm theo” của tập thể Ban Chấp hành, các chi hội và từng hội viên sao cho phù hợp với nhiệm vụ của địa phương, đặc thù của từng đối tượng cán bộ, hội viên”.

Điểm nổi bật trong việc học tập và làm theo Bác của các cán bộ, hội viên Hội CCB xã là luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nói đi đôi với làm, tiêu biểu như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Song song với đó, Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, linh hoạt, hiệu quả, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và có nhiều cách làm hay, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, thu hút đông đảo hội viên tham gia, giúp hội viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội.

Từ đó, mỗi hội viên phấn đấu làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực nhất; trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên.

Bên cạnh đó, hội còn xây dựng các mô hình tự quản và đạt được nhiều kết quả tích cực, như mô hình tự quản về an toàn giao thông; mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc 1+2, 1+3 với 25 tổ an ninh; mô hình phòng, chống đuối nước ở trẻ em…

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB xã đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên về chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đưa những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất.

Hội đã làm tốt công tác ủy thác, vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sông Lô cho 4 tổ vay vốn, với tổng số dư nợ trên 7,2 tỷ đồng cho 155 hộ vay. Các chi hội cũng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng quỹ tự lập để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất.

Hiện nay, toàn hội có 25 hội viên phát triển kinh tế đồi rừng với tổng diện tích hơn 4210 ha; có 16 hộ chăn nuôi lợn, gà, vịt, rắn, bò tại chi hội thôn Trần Phú, thôn Tiền Phong, thôn Minh Tân…

Trong năm 2021, có 458/462 hộ hội viên khá và giàu, chiếm 99,13%; có 4 hội viên là hộ nghèo chiếm 0,87%; 7 hội viên là hộ cận nghèo chiếm 1,52%.

Ngoài việc hăng hái thi đua phát triển kinh tế, các hội viên Hội CCB xã còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Trong năm 2021, Hội tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, Ban chấp hành hội đã làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; gia đình đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, hội viên CCB còn tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh với phong trào phát quang, vệ sinh các tuyến đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn do cấp ủy phát động. Hội viên Hội CCB xã đã hiến trên 800m2 đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp được 300 ngày công lao động xây dựng NTM ở địa phương.

Thời gian tới, cán bộ, hội viên Hội CCB xã Nhân Đạo tiếp tục phấn đấu thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Huyền Linh