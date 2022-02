Những người ươm mầm non tươi xanh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói với giáo viên mầm non: "Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ… Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu làm người tốt. Anh chị em giáo viên mẫu giáo cần luôn gương mẫu về đạo đức để các cháu noi theo”. Khắc ghi lời Bác dạy, những năm qua, cán bộ, giáo viên Trường mầm non Phương Khoan, xã Phương Khoan, huyện Sông Lô luôn nỗ lực, phát huy tinh thần gương mẫu, đẩy mạnh các phong trào thi đua, làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.



Mỗi cán bộ, đảng viên Trường mầm non Phương Khoan đều nỗ lực, thi đua để làm tốt vai trò"người mẹ thứ 2 của trẻ". Ảnh: Trường Khanh





Đến thăm Trường mầm non Phương Khoan vào đầu giờ sáng, mặc dù trời mưa, lạnh nhưng từ 6h30 phút, các cô giáo đã có mặt ở cổng trường, trong trang phục gọn gàng, sẵn sàng đón trẻ đến trường. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, hằng ngày, vào đầu giờ, nhà trường bố trí 4 - 5 giáo viên đón trẻ tại cổng trường, hướng dẫn phụ huynh, học sinh phòng dịch an toàn.

Các cháu được cô sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách, hướng dẫn lên các lớp học. Trong quá trình chăm sóc, dạy trẻ cũng vậy, tất cả các khâu, các bước đều phải đảm bảo chất lượng gắn với phòng dịch. Bởi thế, công việc cũng nhiều hơn, đòi hỏi mỗi cán bộ, giáo viên cũng phải nỗ lực gấp hai, gấp ba lần so với trước đây. Tuy vậy, các cô vẫn luôn nhiệt huyết, hết lòng vì các học sinh thân yêu.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền Hanh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc học Bác đối với mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên Trường mầm non Phương Khoan bắt đầu từ những công việc hàng ngày.

Với 16 đảng viên, phần lớn là đảng viên trẻ, Chi bộ Trường mầm non Phương Khoan nhiều năm liền là điểm sáng của Đảng bộ huyện Sông Lô trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc học Bác đi vào thực chất, từ nhiều năm qua, chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đã đưa việc học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ và các cuộc họp hội đồng sư phạm.

Thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận theo chuyên đề, các cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ gắn với nội dung sinh hoạt chuyên môn của đơn vị. Qua đó, giúp cán bộ, giáo viên nhận thức được ý nghĩa của việc học Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, chi ủy yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên đăng ký học và làm theo bác bằng những việc làm cụ thể gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn như nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; tự làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ nhằm tiết kiệm chi tiêu; tiết kiệm điện nước, đồ dùng sinh hoạt…

Mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên “soi mình” vào các nội dung đã đăng ký. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ phân tích những việc làm tốt, việc chưa làm hiệu quả, từ đó, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp khắc phục. Việc học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, chi ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua của ngành như: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Với đối tượng học sinh đặc thù là trẻ mẫu giáo, mầm non, các cháu phần lớn chưa tự lập được, bởi vậy, đòi hỏi mỗi giáo viên phải có tình yêu trẻ, chăm sóc, dạy bảo trẻ từ bữa ăn, giấc ngủ, giúp trẻ hình thành những thói quen tốt, những cử chỉ đẹp.

Một trong những giải pháp đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05 ở Trường mầm non Phương Khoan là chi ủy chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình cụ thể.

Trong đó, mô hình “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” là một trong những mô hình đạt hiệu quả cao, được cán bộ, đảng viên, giáo viên tích cực tham gia, được Huyện ủy Sông Lô đánh giá cao.

Qua đó, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, giáo viên nhà trường, chất lượng chăm sóc, dạy trẻ ngày càng được nâng cao. 2 năm gần đây, hằng năm, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%, tỷ lệ bé chuyên cần, bé ngoan đạt 96%. Nhà trường được đánh giá đứng tốp đầu trong khối mầm non của huyện Sông Lô.

Qua đánh giá hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chi bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một trong những tổ chức Đảng tiêu biểu của Huyện ủy Sông Lô.

Kim Ngân