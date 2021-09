Cựu chiến binh thị trấn Tam Sơn làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô đã tích cực phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, duy trì và thực hiện tốt nhiều phong trào ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng.



Hội viên Hội Cựu chiến binh thị trấn Tam Sơn treo biển cảnh báo những nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước ở trẻ em





Hội CCB thị trấn Tam Sơn có 270 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 5 chi hội ở 5 tổ dân phố. Với đội ngũ cán bộ chủ chốt có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, công tác xây dựng tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Tam Sơn Nguyễn Mai Phong cho biết: “Xác định học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, Hội CCB thị trấn Tam Sơn đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, phổ biến thành các nội dung sinh hoạt thường xuyên, liên tục.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, hội đã cụ thể hóa, xây dựng thành các chuẩn mực đạo đức theo gương Bác ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và gắn việc làm theo của tập thể, cá nhân phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị công tác.

Qua đó, các cán bộ, hội viên có những chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và gần gũi với nhân dân. Từng cán bộ, hội viên đăng ký phấn đấu “làm theo Bác”, vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hiện, số cán bộ ở các tổ dân phố chiếm 65% là hội viên CCB, đảm nhiệm các vị trí như Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố. Đây là lực lượng quan trọng trong thực hiện công tác "dân vận giỏi", "dân vận khéo", có vai trò quản lý, giải quyết các vấn đề mâu thuẫn tại cơ sở ngay từ đầu”.

Điểm nổi bật trong học tập và làm theo Bác của Hội CCB thị trấn Tam Sơn là luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Bên cạnh đó, hội còn xây dựng các mô hình tự quản và đạt được nhiều kết quả tích cực, như mô hình tự quản về an toàn giao thông, đã quản lý 5,3 km đường với 34 tổ tự quản do CCB đảm nhận; mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc 1+2, 1+3 với 37 tổ an ninh, 181 thành viên tham gia; mô hình phòng, chống đuối nước ở trẻ em…

Trong phong trào hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB thị trấn có 1 CLB làm kinh tế giỏi; 42 trang trại, gia trại; 1 HTX... Các CCB trong hội thường xuyên giúp đỡ nhau về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm để cùng nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn hội chỉ còn 0,03% (1 hộ); tỷ lệ khá, giàu tăng nhanh (đạt 72%), góp phần ổn định kinh tế, chính trị ở địa phương.

Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên CCB còn tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh với phong trào làm giao thông bê tông hóa liên hộ, liên tổ dân phố do cấp ủy phát động.

5 năm qua, hội viên CCB đã tham gia làm hơn 2,3 km đường giao thông; các hội viên ủng hộ hiến đất hơn 1,8 km cùng tài sản trị giá 1,5 tỷ đồng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền hoàn thành bê tông hóa các tuyến đường của địa phương.

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, các cấp Hội CCB đã phát động phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “lá lành đùm lá rách” để xây dựng quỹ, kịp thời thăm hỏi, động viên những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Trong năm 2020, hội đã vận động 96% hội viên tham gia ủng hộ với tổng số tiền 82 triệu đồng.

Ngoài ra, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ đồng bào miền Trung gặp bão lũ, 100% hội viên tham gia ủng hộ với số tiền 42 triệu đồng.

Bằng những việc làm cụ thể trong học tập và làm theo Bác, Hội CCB thị trấn Tam Sơn đã đạt được những nhiều kết quả nổi bật. Trong 5 năm qua, Hội CCB luôn giữ vững thành tích là 1 trong những đơn vị tốp đầu của huyện. Trong phong trào CCB gương mẫu, hội CCB thị trấn được UBND các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; 4 năm liên tục được Hội CCB tỉnh công nhận tổ chức hội trong sạch, vững mạnh xuất sắc.

Học và làm theo Bác, toàn thể cán bộ, hội viên hội CCB thị trấn Tam Sơn tiếp tục phấn đấu vư­ợt qua mọi khó khăn, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phư­ơng cũng như phát huy tối đa vai trò của tổ chức hội.

Bài, ảnh: Thảo My