Lực lượng Công an tỉnh khắc ghi lời Bác dạy

Những năm qua, lực lượng Công an tỉnh luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy CAND, coi đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Học và làm theo lời Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện, phấn đấu xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, mang lại sự bình yên cho nhân dân.



Khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy CAND, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh luôn thực hiện tốt công tác chuyên môn và các hoạt động vì cộng đồng



Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo luôn thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy CAND gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2019, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, trong dịp cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân năm 2020, lực lượng công an huyện đã lập nhiều chiến công xuất sắc, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, ổn định tình hình dư luận.

Điển hình, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, khoảng 8 giờ ngày 16/1/2020 (tức ngày 22 Tết) Công an huyện nhận được tin báo của Công an xã Bồ Lý về việc chị T.T.L (sinh năm 1987), trú tại thôn Tây Sơn, xã Bồ Lý (chủ nhà nghỉ Mạnh Hùng 123) bị điện giật dẫn đến tử vong vào 23 giờ ngày 15/1/2020 tại phòng ngủ của vợ chồng chị L.

Ngay sau khi nhận được tin báo, nhận thấy có dấu hiệu bất thường, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Tam Đảo đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, UBND huyện Tam Đảo, đồng thời phối hợp với các cơ quan tư pháp liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức xác minh điều tra theo quy định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Công an huyện đã tìm ra căn cứ, bằng chứng khẳng định đây là vụ án giết người. Sau hơn 8 giờ khẩn trương điều tra, Công an huyện Tam Đảo đã làm rõ và bắt giữ được thủ phạm gây ra cái chết của chị L là Trần Văn Lý (sinh năm 1981), trú tại thôn Tây Sơn, xã Bồ Lý (là chồng của nạn nhân)…

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo nhanh chóng khám phá vụ án giết người nghiêm trọng, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh và UBND huyện Tam Đảo đã biểu dương, khen thưởng kịp thời. Qua đó, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND được lực lượng Công an tỉnh gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh đã cụ thể hóa việc học và làm theo lời Bác Hồ dạy bằng nhiều hoạt động thiết thực, đạt hiệu quả cao trong tất cả các mặt công tác.

Phát huy thành tích đã đạt được, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phát động toàn lực lượng thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Để tạo không khí thi đua sôi nổi, phù hợp, thiết thực với các lĩnh vực công tác, ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; Công an Vĩnh Phúc – Tất cả vì sự bình yên của nhân dân”.

Việc thực hiện các phong trào thi đua được bộ phận chuyên môn của Công an tỉnh thực hiện quy chế chấm điểm và giao chỉ tiêu cụ thể từng mặt công tác cho từng đơn vị, có kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để làm căn cứ phân loại thi đua hàng năm cho các đơn vị, đồng thời lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua để nêu gương trong toàn lực lượng…

Thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác, chiến đấu, được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Năm 2019, toàn lực lượng đã có hơn 220 lượt tập thể, hơn 1.770 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; tập thể Công an tỉnh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua vì an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhanh chóng điều tra các vụ trọng án nghiêm trọng, ổn định tình hình dư luận, trong năm 2019, có 42 thư của các cơ quan, quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh khen ngợi, cảm ơn các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm, mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Bài, ảnh Kim Hiền