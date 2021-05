Công an huyện Bình Xuyên làm theo lời Bác

5 năm qua, khắc ghi lời Bác dạy, lực lượng Công an huyện Bình Xuyên không ngừng nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó.



Chúng tôi đến Công an huyện Bình Xuyên trong những ngày “nước sôi, lửa bỏng” do dịch Covid – 19 hoành hành. Ngay cổng trụ sở, những cán bộ trẻ tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình đo thân nhiệt, khử khuẩn, hướng dẫn người dân đến cơ quan làm việc.

Trong không khí hết sức khẩn trương như thời “chiến”, nhiều công việc của người dân đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện, vừa đảm bảo thời gian, công sức, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Dù đang rất bận rộn với công việc, nhưng Thượng tá Tạ Anh Sơn - Phó Trưởng Công an huyện Bình Xuyên vẫn dành thời gian tiếp chúng tôi, anh cho biết: "Những năm qua, Công an huyện Bình Xuyên đã tổ chức triển khai thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ việc học tập và làm theo lời Bác.

Từ đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, tinh thần cảnh giác, ý chí vươn lên trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao công tác phục vụ nhân dân và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Cấp ủy, Ban chỉ huy Công an huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, giao chỉ tiêu công tác hằng tháng, quý, năm đến từng đội, từng cán bộ về chuyên đề này.

Hằng tuần, tháng, tổ chức giao ban kịp thời đánh giá kết quả công tác, do vậy cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Học Bác, đơn vị đã cụ thể hóa nội dung tư tưởng, đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” thành các phong trào hành động, nội dung thi đua của tập thể, cá nhân như Phong trào“Thanh niên học tập và làm theo lời Bác”; mô hình “Xây dựng phong cách người Cảnh sát hình sự Bình Xuyên bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; “Đội Cảnh sát giao thông nâng cao văn hóa ứng xử với người vi phạm giao thông” và “Phòng tiếp dân làm theo lời Bác” năm 2021.

Những năm qua, đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Huyện ủy, UBND huyện Bình Xuyên, Công an tỉnh chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở những điểm nóng, nổi cộm về ANTT, không để đột xuất bất ngờ, bị động.

Đơn vị đã mở 18 đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, tiếp nhận giải quyết 935/995 tin (đạt 94%); thụ lý điều tra 722 vụ án với 1.122 bị can; điều tra làm rõ 266/301 vụ phạm tội về trật tự xã hội với 413 đối tượng, phá thành công 13/13 vụ trọng án (đạt 100%).

Lực lượng Công an huyện Bình Xuyên phát hiện, bắt giữ 89 vụ với 395 đối tượng liên quan đến cờ bạc; 364 đối tượng liên quan mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ bàn giao 24 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc; 64 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; bắt, vận động 24 đối tượng truy nã; đưa 180 đối tượng về giáo dục tại các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, Công an huyện tăng cường thực hiện cải cách TTHC; củng cố, chấn chỉnh tác phong phục vụ; niêm yết công khai nguyên tắc, thủ tục, mức thu lệ phí, lịch thường trực, thời gian trả kết quả; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ công tác.

Để các đảm bảo tình hình an ninh nông thôn, Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của 1.092 tổ liên gia tự quản, 149 tổ hòa giải, 145 đội thanh niên xung kích ở các địa phương.

Nhờ đó, quần chúng đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, TNXH, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn huyện.

Với sự đoàn kết, tinh thần vượt khó, vượt khổ, lực lượng Công an huyện Bình Xuyên đã chung sức, chung lòng, xung phong lên tuyến đầu chống dịch Covid – 19 với quyết tâm cao nhất đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Làm theo lời Bác, cùng với những nỗ lực trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an Bình Xuyên còn đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo. Thông qua đó, làm cho mối quan hệ giữa lực lượng công an với nhân dân thêm gắn bó mật thiết.

Trong giai đoạn tiếp theo, Công an huyện Bình Xuyên tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các chỉ thị của Bộ Chính trị gắn với chỉ thị của Bộ Công an hướng tới mục tiêu làm thế nào cho từng cán bộ, chiến sĩ nhận thức tốt hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo lời Bác.

Bên cạnh đó là xây dựng quy chế phối chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể; tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn ANCT - TTATXH. Từ đó, biến nhận thức thành hành động thực tế trong công tác, trong chiến đấu, xây dựng lực lượng, góp phần phục vụ tốt mục tiêu phát triển KT - XH của địa phương.

Thành An