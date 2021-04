Những mô hình hay, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố Vĩnh Yên tích cực làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Thông qua việc thi đua học tập đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Cô giáo Mai Thị Kim Hoa, Trường THCS Thanh Trù, xã Thanh Trù luôn là tấm gương nhà giáo tận tình, nhiệt huyết, sáng tạo trong triển khai các hoạt động dạy và học.





Điển hình trong việc học và làm theo Bác phải kể đến cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Hội Hợp đã tiên phong xây dựng hình ảnh phường kiểu mẫu của thành phố Vĩnh Yên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội Hợp Nguyễn Tuấn Hải chia sẻ: "Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, mỗi cán bộ, đảng viên của phường đều hăng hái đăng ký các phần việc “làm theo Bác” và nghiêm túc thực hiện các nội dung mình lựa chọn theo lĩnh vực công tác.

Các cán bộ tự chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống.

Từ những cách làm hay, sáng tạo; sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đưa kinh tế - xã hội của phường ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường Hội Hợp được Thành ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là 1 trong 2 đơn vị của thành phố được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Đặc biệt, nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp như giải phóng mặt bằng, môi trường đô thị... được phường kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, được lãnh đạo thành phố ghi nhận".

Bên cạnh những tập thể có cách làm hay, sáng tạo, các cá nhân điển hình tiên tiến cũng góp phần tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn thành phố.

Đó là tấm gương chị Mai Thị Kim Hoa, giáo viên Trường THCS Thanh Trù, luôn là tấm gương nhà giáo tận tình, nhiệt huyết với công việc, sáng tạo trong triển khai các hoạt động dạy và học.

Cô Kim Hoa là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền, nhận được nhiều khen thưởng của các cấp, các ngành. Đặc biệt, kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 có sự đóng góp không nhỏ của cô Hoa trong đào tạo, bồi dưỡng môn toán, góp phần đưa nhà trường lên vị trí 87/147 toàn tỉnh (tăng 45 bậc so với năm học trước).

Với những thành tích đạt được, Cô Hoa vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Xác định việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến là một nội dung quan trọng trong thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị trong toàn thành phố xây dựng, triển khai được nhiều phong trào, cuộc vận động, cũng như các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Như mô hình "Công tác môi trường - đô thị tại tổ dân phố Hán Lữ”; “Chăm sóc mẹ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn”; “Mô hình thiện nguyện”; “Mô hình Nhóm can thiệp tim - mạch cấp cứu”; “Giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học cho học sinh Trường THPT Trần Phú”, “tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo Bác”, “nuôi heo tiết kiệm”, “giúp đỡ bạn nghèo”, “quỹ đồng đội”, “quỹ vì phụ nữ nghèo đơn thân”, “quỹ bát cháo tình thương”… mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác, trên cơ sở định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên giao chỉ tiêu cho các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng mô hình tập thể, cá nhân có địa chỉ, nội dung công việc cụ thể đảm bảo các tiêu chí về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị để bồi dưỡng, xây dựng từ 1-2 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến và đăng ký với cấp ủy để theo dõi, giám sát.

Đồng thời, có trách nhiệm quan tâm, theo dõi quá trình thực hiện cũng như tiêu chí phấn đấu của các điển hình tiên tiến để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình.

Bài, ảnh: Thu Nhàn