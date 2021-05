Đột phá trong công tác cán bộ

Kỳ 3: Trẻ hóa, tiến tới mục tiêu bình đẳng giới trong công tác cán bộ

Là một nội dung quan trọng trong chiến lược cán bộ, công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, chú trọng. Số lượng, chất lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ tại các cơ quan, sở, ban, ngành trong toàn tỉnh được nâng cao; tỷ lệ phụ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở và năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ ngày càng tăng.

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên Đỗ Đình Hưng thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác với cán bộ trẻ. Ảnh: Lê Thảo





Cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát huy tốt năng lực

Tuy là cán bộ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng với lòng nhiệt huyết, chịu khó học hỏi từ những người đi trước, đồng chí Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1983, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường đã khẳng định mình qua nhiều cương vị được giao, lãnh, chỉ đạo tập thể cán bộ và nhân dân trong xã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, nhất là công tác quản lý và xử lý vi phạm về đất đai có nhiều chuyển biến tích cực.

Trước kia, tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Tân Tiến diễn ra thường xuyên.

Xác định đây là vấn đề nhức nhối, cần phải giải quyết dứt điểm, đồng chí Trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch, thành lập hội đồng rà soát, phân loại xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm; niêm yết công khai danh sách, phương án xử lý các trường hợp vi phạm tại UBND xã, nhà văn hóa các thôn để nhân dân biết và giám sát.

Đồng chí trực tiếp tham gia cùng tổ kiểm tra, tuần tra nhằm phát hiện, kịp thời ngăn chặn các trường hợp mới phát sinh; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ các công trình vi phạm, hoàn trả mặt bằng như trước khi vi phạm.

Năm 2020, xã tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm của 35 trường hợp; tuyên truyền, vận động 13 trường hợp tự tháo dỡ công trình vi phạm. Với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong thực hiện Luật Đất đai.

Đây chỉ là một trong số nhiều cán bộ trẻ được cấp ủy tin tưởng giao trọng trách, tạo điều kiện rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đề ra nhiều giải pháp lãnh, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, ban hành kế hoạch và quy định rõ tiêu chuẩn, số lượng, chỉ tiêu cụ thể về cán bộ trẻ.

Công tác cán bộ trẻ có nhiều chuyển biến tích cực. Từ 14/10/2020 đến nay, tỉnh đã bổ nhiệm 8 cán bộ trẻ; nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 3 cán bộ trẻ (tăng 1 đồng chí so với nhiệm kỳ trước).

Cùng với công tác cán bộ trẻ, công tác cán bộ nữ được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm, chú trọng. Tỉnh đã ban hành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch về công tác cán bộ nữ; xây dựng và ban hành nhiều chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, trong đó có ưu tiên đối với cán bộ nữ.

Cấp ủy, lãnh đạo các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ. Nhiều cơ quan, đơn vị chủ động trong tuyển chọn cán bộ nữ có năng lực, phẩm chất, triển vọng phát triển, mạnh dạn giao việc để rèn luyện, thử thách, đưa vào quy hoạch.

Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ trong cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Cán bộ, công chức nữ cấp tỉnh chiếm hơn 30%, cấp huyện chiếm gần 40%, cấp cơ sở chiếm hơn 22%; viên chức nữ các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh chiếm gần 50%, cấp huyện chiếm hơn 50% và cấp cơ sở là hơn 66%.

Từ nhu cầu công việc cụ thể, lãnh đạo địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, có ưu tiên cán bộ nữ, nhất là cán bộ trong quy hoạch gửi đi đào tạo tại các trường và cơ sở đào tạo.

Các địa phương tùy vào tình hình thực tế có cách làm hiệu quả để lựa chọn những cán bộ nữ đủ trình độ, năng lực đảm đương các vị trí công việc với phương châm “chọn người giao việc, chọn việc tìm người”.

Là một cán bộ năng động, nhiệt huyết, tận tâm hết mình với công việc, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Phúc Yên là một trong những nữ cán bộ được rèn luyện, trưởng thành từ cách làm trên.

Với tố chất năng động, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Hà được phân công bố trí nhiệm vụ công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cán bộ Đoàn đến Phó Chánh văn phòng Thị ủy (nay là thành phố), Chủ tịch UBND phường, Bí thư Đảng ủy phường và hiện nay là Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin.

Ở vị trí nào, lĩnh vực nào, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà cũng đều hết mình, tận tụy với công việc, được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao, cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận.

Với cách làm hiệu quả của mỗi đơn vị, địa phương và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ nữ nói chung, cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh có sự tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng.

Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn tỉnh có 454/1.913 cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã, phường, thị trấn, chiếm 24,7% (tăng hơn 6% so với cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025), trong đó có 87/607 đồng chí tham gia Ban thường vụ cấp xã, chiếm 14,3%; 63/354 cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ cấp huyện, thành phố, chiếm tỷ lệ 17,7% (tăng 3% so với cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020), trong đó có 12/102 đồng chí tham gia Ban thường vụ cấp huyện, thành phố, chiếm tỷ lệ 11,7%; 9/50 đồng chí cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh, chiếm 18% ( tăng 4,1% so với cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020), có 1/14 đồng chí tham gia Ban Thường vụ cấp tỉnh, đạt 7,14%.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hầu hết đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đều có trình độ chuyên môn cao, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc.

Nhiều đồng chí phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, tạo dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần vào sự đổi mới, củng cố và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Đột phá hơn nữa, xây dựng nguồn cán bộ kế cận chất lượng

Bên cạnh những chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, trong công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ vẫn còn một số hạn chế nhất định. Số lượng cán bộ lãnh đạo trẻ (dưới 40 tuổi) ít; nhiều địa phương, kể cả cấp tỉnh, tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy, tham gia HĐND không đạt chỉ tiêu theo quy định; nhiều nhiệm kỳ đại hội Đảng, tỉnh ta không có cán bộ đủ tiêu chuẩn về độ tuổi tham gia Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Cơ chế, chính sách chưa tạo được động lực thu hút nguồn cán bộ trẻ có trình độ cao, xuất sắc vào làm việc lâu dài. Số biên chế và chức danh lãnh đạo của từng ngành, từng cấp có hạn, ảnh hưởng đến việc tuyển chọn, bố trí cán bộ trẻ làm nguồn thay thế. Nhận thức, tư tưởng của một số cán bộ nữ còn tự ti, an phận, chưa phấn đấu vươn lên để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo quản lý.

Để có những bước tiến đột phá hơn nữa trong công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như hạn chế việc tiếp nhận không qua thi tuyển đối với viên chức, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, tỉnh để tổ chức thi tuyển mới công chức chung giữa khối Đảng, đoàn thể với khối Nhà nước.

Nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền cho thí điểm tổ chức thi tuyển viên chức, công chức cấp xã tập trung; xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, nhà khoa học trẻ theo quy định của Chính phủ.

Đổi mới công tác quy hoạch theo phương châm “động” và “mở”, giảm số lượng người quy hoạch một chức danh; rà soát đưa quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với những cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực, trình độ.

Căn cứ nguồn quy hoạch và điều kiện thực tế, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với nhiều loại hình đào tạo. Đồng thời khuyến khích cán bộ trẻ, cán bộ nữ tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn, vị trí, việc làm, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể nói, những đổi mới trong đánh giá, luân chuyển cán bộ và chuyển biến về công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ là những đột phá tạo dấu ấn mạnh mẽ trong công tác cán bộ của tỉnh những năm qua.

Kết quả đó tạo tiền đề vững chắc để tỉnh tiếp tục thực hiện tốt khâu đột phá quan trọng về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định rõ.

Bình Duyên - Lê Thảo - Thu Nhàn