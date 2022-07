Lâu nay, người tiêu dùng đã quen với thuật ngữ: “Thực phẩm an toàn”, “Thực phẩm sạch” để nói về những sản phẩm nông sản được sản xuất theo quy trình, đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Ngược lại với nó tất nhiên là “Thực phẩm không an toàn” hay “Thực phẩm bẩn”.



Cán bộ Trạm chăn nuôi và Thú y huyện Tam Đảo thực hiện công tác kiểm tra, kiểm dịch tại các cơ sở giết mổ gia cầm. Ảnh Thế Hùng



Hầu như mọi người đều hiểu nghĩa của các thuật ngữ trên, song, để phân biệt giữa “Thực phẩm an toàn” và “Thực phẩm sạch” thì không phải ai cũng rõ. Người tiêu dùng cần hiểu đúng khái niệm, từ đó đưa ra cho mình sự lựa chọn phù hợp, góp phần vào công tác giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và bảo vệ môi trường.

Trước hết là khái niệm “Thực phẩm an toàn”. Như đã nói, đó là những các loại lương thực, thực phẩm không chứa chất gây hại cho sức khỏe con người; có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và được đánh giá, chứng nhận của cơ quan thẩm quyền về VSATTP.

Cụ thể là trong quá trình sản xuất và bảo quản, sản phẩm đó được người sản xuất, kinh doanh sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc bảo quản… đúng liều lượng, thời gian quy định; khi xuất bán không còn tồn dư, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Đây cũng là mục tiêu hướng tới của con người, nhằm từng bước nâng cao chất lượng sống và sự phát triển bền vững.

Còn “Thực phẩm sạch”, trước hết là cách nói theo thói quen về một loại sản phẩm được tin tưởng, ví dụ như thịt lợn sạch, gà sạch, rau sạch, hoa quả sạch… và sản phẩm đó chủ yếu được cung cấp qua địa chỉ tin cậy, qua giới thiệu, hoặc tự thẩm định.

Đáng nói, khi sử dụng “thực phẩm sạch” đó, người tiêu dùng thường không mấy quan tâm đến việc đánh giá, chứng nhận của cơ quan chức năng, miễn là sản phẩm đã được bản thân hoặc người quen sử dụng một vài lần không gây hại.

Phân tích về mặt ngữ nghĩa, từ “sạch” thường chỉ bề mặt bên ngoài, thiên về tính hình thức, chứ không nặng về chất lượng, nội dung. Ví dụ như đường sạch, nhà sạch, vườn sạch, bàn ghế sạch v.v…

Do vậy, khi nói về thực phẩm sạch, nếu hiểu đúng, thì đó là thực phẩm được rửa sạch, bảo quản trong không gian sạch, chứ chưa thể đánh giá về chất lượng. Có lẽ chính vì vậy, các cơ quan chức năng mới sử dụng thuật ngữ: “Thực phẩm an toàn” thay vì “Thực phẩm sạch”.

Hiện nay, song hành với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về chất lượng cuộc sống và đảm bảo an toàn sức khỏe được người dân đặc biệt quan tâm, chú trọng. Trong đó, nhu cầu về lương thực thực phẩm an toàn được người tiêu dùng đặt lên hàng đầu.

Theo đó, khi lựa chọn thực phẩm sử dụng, ai cũng mong muốn mang đến cho các thành viên trong gia đình những món ăn ngon, an toàn, tốt cho sức khỏe, đảm bảo vệ sinh.

Đón bắt được xu thế đó, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình thường xuyên đổi mới tư duy, đầu tư nguồn lực, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất để cho ra đời những sản phẩm an toàn, bổ dưỡng, phục vụ thị trường.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn không ít nhà sản xuất vì lợi ích trước mắt, bất chấp luật pháp và đạo đức, cung cấp những sản phẩm không đủ chất lượng, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng do sử dụng tùy tiện các loại hóa chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, kích thích… với mục đích tiêu thụ nhanh bởi sự tươi ngon, bắt mắt, có sức hút mạnh.

Đã có rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, tập thể có, cá nhân có, thậm chí nguy hại đến tính mạng. Đó là mối nguy trước mắt, còn ảnh hưởng về sau, thực phẩm không an toàn, hay nói cách khác, thực phẩm bẩn còn gây họa lâu dài, là một trong những tác nhân gây các bệnh hiểm nghèo, phá vỡ nội tạng, để lại di chứng cho người sử dụng…

Vấn đề đặt ra, sau khi hiểu rõ khái niệm và bản chất của “Thực phẩm an toàn”, “Thực phẩm không an toàn” cũng như những yếu tố đảm bảo thực phẩm an toàn, chúng ta cần cân nhắc trong việc lựa chọn thực phẩm. Người tiêu dùng có thể vừa là nạn nhân, nhưng cũng vừa là người quyết định sự sống còn của nhà sản xuất.

Việc chọn mua những thực phẩm sạch, an toàn không chỉ bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình mà còn góp phần khuyến khích sản xuất thực phẩm an toàn.

Chính vì thế, thay vì chờ đợi các ngành chức năng vào cuộc xử lý vấn nạn sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, mỗi người tiêu dùng hãy phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến, vận động, giám sát, phát hiện, kiến nghị, tố cáo các hành vi vi phạm về VSATTP.

Anh Tú