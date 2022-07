Khoai tây - nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời cho bữa ăn mùa hè

Khoai tây cung cấp nguồn Vitamin C tuyệt vời, cho Khoai tây vào chế độ ăn hàng ngày giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể, đặc biệt trong những ngày hè nóng bức.



Bạn có biết một củ khoai tây cỡ trung bình 148g cung cấp 30% giá trị Vitamin C cần hàng ngày, tương đương với 27mg Vitamin C, nhiều hơn hàm lượng Vitamin C của một quả cà chua cỡ trung bình (27% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày) hoặc khoai lang (20% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày).

Vitamin C là loại vitamin tan trong nước, hoạt động như một chất chống oxy hóa, ổn định các gốc tự do, do đó giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào. Ngoài ra, khoai tây còn chứa nguồn kali dồi dào, Kali là một chất điện giải quan trọng hỗ trợ chức năng cơ, tim mạch và hệ thần kinh. Khoai tây là loại rau củ "4-Không" giàu chất dinh dưỡng: không chứa chất béo, không cholesterol, không natri và không chứa Gluten.

Có rất nhiều công thức nấu ăn với khoai tây Mỹ, vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe mà còn dễ chế biến nữa. Hãy truy cập vào trang web của Potatoes USA: www.potatogoodness-vietnam.com để biết thêm thông tin về khoai tây Mỹ cũng như công thức nấu ăn với khoai tây Mỹ và có được món ăn ngon cho gia đình mình, đặc biệt là món ăn cho mùa hè. Đây là một trong những món ăn với khoai tây Mỹ từ trang web của Potatoes USA được yêu thích nhất.

Tên món ăn: Cá Chẽm Áp Chảo Khoai Tây Mỹ Xốt Cà Ri

Mô tả món ăn: Nước xốt cà ri có một hương vị thơm độc đáo thực sự nâng tầm món Khoai tây Mỹ với cá chẽm phi lê áp chảo. Món ăn này là món chính hoàn hảo cho gia đình vào bữa ăn tối và kết hợp với cơm gạo lứt hoặc Bánh Mì.

Công thức bởi: Đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện

Thời gian chuẩn bị: 15 phút

Thời gian nấu: 20 phút

Tổng thời gian: 35 phút

Loại khoai tây: Khoai tây đông lạnh, loại cắt thẳng

Khẩu phần: 4 phần

Phương pháp: Áp chảo, chiên

Phân loại: Món chính

Nguyên liệu

A: Nguyên liệu chính

- 240g khoai tây Mỹ đông lạnh, loại cắt thẳng

- 600g cá chẽm phi lê, chia thành 4 miếng

- 6g muối (Để ướp cá)

- 6g tiêu xay (Để ướp cá)

- 10g cỏ xạ hương / ngò rí (Để ướp cá)

- 10 ml dầu ăn

B. Gia vị tổng hợp

- 1/2 muỗng café tiêu xay

- 1 muỗng cafe nước tương

- 1 muỗng cafe dầu mè

- 1 muỗng canh bột thịt gà hoặc hạt nêm hoặc bột ngọt (tuỳ ý)

- 1 muỗng canh ngò rí băm

Phương pháp chế biến

1. Làm sạch / rửa phi lê cá chẽm với nước có pha chút nước cốt chanh và muối để khử mùi tanh. Dùng khăn giấy thấm khô cá phi lê, sau đó chia thành 4 miếng. Nêm muối, tiêu xay, húng tây hoặc ngò rí băm nhỏ và dầu ăn, sau đó để riêng 5 phút cho thấm gia vị.

2. Đặt chảo lên bếp và áp chảo cá chẽm trong khoảng 8-10 phút ở lửa vừa cho đến khi vàng cả hai mặt và da giòn.

3. Ướp khoai tây Mỹ với hỗn hợp gia vị (B).

4. Cho khoai tây đã ướp vào nồi chiên không dầu trong khoảng 15 phút ở 180 độ C.

Trang trí:

- Cho cá chẽm áp chảo cùng khoai tây Mỹ và ít rau củ xào.

- Có thể ăn kèm nước chấm

- Món ăn có thể phục vụ với cơm hoặc bánh mì.

Ghi chú

Làm sạch / rửa phi lê cá chẽm với muối và chanh để giảm nhớt trên da và hết mùi tanh.

Bí quyết để nấu xốt cà ri:

Nguyên liệu:

- 1 muỗng canh dầu ăn

- 1 muỗng canh hành tím băm

- 1 muỗng canh tỏi băm

- 1 sả cây khúc, cắt và đập dập

- 1 muỗng canh gừng băm

- 1,5 muỗng canh cà ri dạng đặc

- 1/2 muỗng café bột nghệ

- 100 grams nước cốt dừa/ kem nấu

- 1/2 muỗng canh nước mắm

- 1 muỗng canh đường

- 1 muỗng cafe vỏ chanh

Phương pháp chế biến:

1. Cho dầu vào chảo và cho gừng, sả, hành, tỏi rồi cho cà ri vào xào khoảng 2 phút cho thơm và có màu.

2. Sau đó cho nước cốt dừa hoặc kem nấu vào nấu trên lửa nhỏ.

3. Nêm nếm cho vừa ăn và nấu cho đến khi nước sốt sánh lại.

Phần rau củ ăn kèm (Tuỳ ý):

Nguyên liệu:

- 100g cải rổ

- 100g cà rốt nhỏ

- 10g tỏi băm

- 5g muối

- 2g tiêu xay

- 20g bơ lạt

Phương pháp chế biến:

1. Chần cải rổ và cà rốt non trong nước sôi có pha chút muối khoảng 3-5 phút rồi ngâm vào nước đá (Giữ lại màu sắc và độ tươi của rau củ). Khi ngâm trong nước đá, cà rốt sẽ dễ bị tróc vỏ.

2. Xào nhanh cải rổ và cà rốt với bơ tỏi, nêm muối tiêu.

