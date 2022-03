Thịt xiên nướng muốn béo ngậy, không khô, ở khâu cuối nhớ thêm 1 bước

Thịt xiên nướng là món ăn hấp dẫn cả trẻ nhỏ lẫn người lớn vì hương vị thơm ngon. Tuy nhiên để có món thịt xiên thơm mềm, không bị khô cũng cần có bí quyết.



Không chỉ xuất hiện trong các bữa tiệc, cỗ mà món thịt xiên nướng còn rất được yêu thích trong mâm cơm gia đình. Với sự hỗ trợ của nồi chiên không dầu, lò nướng, các bước và thời gian thực hiện món ăn này đã được rút ngắn rất nhiều.

Thế nhưng, làm thế nào để có được món thịt xiên nướng ngon đúng vị, không quá khô và không bị cháy cũng cần có bí quyết. Dưới đây là cách làm món thịt xiên nướng mềm ẩm, thơm nức mũi không phải ai cũng biết:

Nguyên liệu:

- Thịt lợn: 500g (nên chọn thịt vai hay ba chỉ / ba rọi để thịt không bị khô khi nướng)

- 1 củ tỏi, 2 củ hành khô, 1 củ riềng nhỏ, 1 cây sả, 1 củ nghệ nhỏ, vài nhánh hành lá, 1 quả chanh

- 15 gr vừng trắng (tùy thích)

- Gia vị ướp: Tiêu, dầu điều, nước mắm, sữa đặc, rượu mai quế lộ (không bắt buộc), muối, đường, dầu hào, mật ong.

Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị que xiên thịt. Các bạn có thể mua loại que xiên thịt bằng gỗ (tre) sử dụng 1 lần được bán ở các siêu thị hoặc chợ.

Cách chế biến:

- Thịt rửa sạch, thái miếng mỏng vừa ăn.

- Xay nhuyễn hỗn hợp sốt ướp gồm: Tỏi, sả, hành khô, 1 thìa tiêu, 1 thìa mật ong, 1 thìa dầu hào, 1/2 thìa muối, 1 thìa đường, 1 thìa rượu mai quế lộ, 2 thìa dầu điều, 1 thìa sữa đặc.

- Ướp thịt trong 3-4 tiếng đồng hồ hoặc để qua đêm càng ngon.

- Ngâm xiên tre vào nước trước 30 phút để khi nướng xiên không bị cháy.

- Thịt sau khi ướp đủ thời gian, thêm 1 thìa canh nước cốt chanh và vừng trắng (tùy chọn) vào đảo đều.

- Lần lượt xiên thịt vào xiên tre với nạc mỡ xen kẽ, nếu miếng nào dài thì gập đôi, dàn ra để thịt chín đều khi nướng. Khi xiên xong, dùng tay nắn lại để xiên thịt trông gọn gàng, đẹp mắt. Nếu nước ướp còn dư thì bạn giữ lại dùng để phết lên thịt khi nướng giúp tạo độ bóng và lên màu đẹp.

-Xiên thịt vào que xiên, nướng than hoa, lò nướng hoặc nồi chiên không dầu (nướng lần 1: 180 độ C trong 15 phút, nướng lần 2: 180 độ C trong 5-10 phút).

-Bí quyết nằm ở bước cuối cùng đó là quết lên que thịt xiên một lớp mỡ hành để thịt thơm ngậy hơn. Món này ăn cùng cơm nóng hay cuốn cùng bánh tráng, bún và rau sống đều ngon.

(Theo 24h)