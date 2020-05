Không chỉ có rượu bia, bạn có thể mắc ung thư gan vì những yếu tố này

Những người mắc viêm gan B có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn 200 lần so với người không mắc viêm gan B. Có khoảng 15-20% xơ gan do nhiễm virus viêm gan B biến chứng thành ung thư gan.



Hút thuốc lá

Trong một điếu thuốc lá chứa xấp xỉ 600 thành phần. Khi điếu thuốc được đốt lên, tạo ra hơn 7.000 hóa chất, trong đó ít nhất 69 hóa chất được xác nhận là nguyên nhân gây nên ung thư và nhiều hóa chất khác là siêu độc tố. Không chỉ là tác nhân hàng đầu gây ung thư phổi, hút thuốc lá còn là nguyên nhân dẫn đến ung thư gan. Tuy nhiên, cơ chế chính xác của mối liên kết này hiện nay vẫn chưa được giải mã hoàn toàn

Ăn thực phẩm bị mốcAflatoxins là hợp chất gây ung thư này được tạo ra bởi 1 loại nấm mốc mà chúng ta thường thấy trên thực phẩm để lâu ngày. Loại nấm mốc này rất phổ biến ở các nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam, bởi chúng ưa thích khí hậu ấm và ẩm ướt.

Việc thường xuyên ăn các thực phẩm có nấm mốc có thể dẫn đến ung thư gan. Rủi ro này càng tăng lên nếu người đó mắc viêm B hoặc viêm gan C.

Mắc bệnh viêm gan do virusKhông phải là rượu bia mà các bệnh mạn tính do virus viêm gan B và virus viêm gan C mới là yếu tố rủi ro hàng đầu của ung thư gan. Việc bị nhiễm những loại virus này sẽ có thể dẫn đến tình trạng xơ hóa gan và trầm trọng hơn là ung thư gan.

Virus viêm gan B và virus viêm gan C có thể lây truyền từ người sang người, thông qua việc dùng chung kim tiêm, tình dục không an toàn, truyền máu hoặc lây từ mẹ sang con. Ở các nước đang phát triển thậm chí còn ghi nhận trường hợp trẻ bị lây nhiễm virus viêm gan B, do tiếp xúc trong thời gian dài với thành viên trong gia đình mắc bệnh.

Viêm gan B dễ dẫn đến các triệu chứng hơn viêm gan C. Người mắc bệnh này thường có biểu hiện như cảm cúm, kèm theo đó là bệnh vàng da. Tuy nhiên, hầu hết người mắc viêm gan B sẽ hồi phục chỉ sau vài tháng, chỉ một số ít trường hợp trở thành dạng mạn tính, và những trường hợp này có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn. Theo thống kê, những người mắc viêm gan B có nguy cơ mắc ung thư gan cao gấp hơn 200 lần so với người không mắc viêm gan B. Có khoảng 15-20% xơ gan do nhiễm virus viêm gan B biến chứng thành ung thư gan.

Khác với viêm gan B, viêm gan C lại thường không biểu hiện triệu chứng nhưng thường trở thành thể mạn tính, đồng nghĩa với việc người bệnh sẽ dễ bị tổn thương gan hơn và nguy cơ mắc ung thư cao hơn.

Xơ ganKhi một người mắc bệnh xơ gan, đồng nghĩa với việc các tế bào gan của họ bị tổn thương và được thay thế bởi các mô sẹo. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến xơ gan, trong đó phổ biến nhất là lạm dụng rượu bia và mắc bệnh viêm gan B hoặc viêm gan C.

Mắc xơ gan không chỉ làm suy yếu chức năng gan mà còn làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan. Thống kê cũng chỉ ra rằng, hầu hết những người phát triển ung thư gan đều có dấu hiệu gan bị xơ hóa trước đó.

Tiểu đường type 2Tiểu đường type 2 có mối liên quan đến việc làm tăng rủi ro mắc ung thư gan, đặc biệt là ở những người đã sẵn có những yếu tố rủi ro khác như: lạm dụng bia rượu, mắc viêm gan do virus. Bên cạnh đó, những người mắc tiểu đường type 2 thường có xu hướng thừa cân hoặc béo phì, và đây lại là yếu tố khác làm tăng khả năng mắc ung thư gan.

Một số bệnh hiếm gặp

Bên cạnh những nguyên nhân kể trên, một số bệnh lý hiếm gặp cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan như:

- Bệnh tyrosin huyết

- Bệnh thiếu alpha-1 antitrypsin

- Bệnh rối loạn chuyển hóa porphyrin

- Bệnh ứ đọng glycogen

- Bệnh Wilson

