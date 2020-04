Những biểu hiện rõ rệt bệnh gan thường bị nhầm lẫn sang bệnh khác

Gan là cơ quan lớn thứ 2 trong cơ thể và thực hiện rất nhiều chức năng quan trọng như: sản xuất mật, hấp thu và chuyển hóa bilirubin, hỗ trợ cục máu đông, chuyển hóa chất béo, lọc máu, lưu trữ Vitamin và khoáng chất, chức năng miễn dịch, chuyển hóa protein… Tuy nhiên gan lại có thể mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời sẽ gây ra các biến chứng đe dọa đến tính mạng con người.

Nếu gan không hoạt động tốt có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Hiện nay do sự thay đổi về thói quen ăn uống không lành mạnh mà trường hợp mắc các chứng bệnh về gan khá phổ biến: số người mắc viêm gan B, gan thận, gan nhiễm mỡ… ngày càng có xu hướng trẻ hóa.

Dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn của bệnh viêm gan B

Đây là bệnh do virus HBV gây viêm và ảnh hưởng đến chức năng gan, có khả năng truyền nhiễm trực tiếp qua đường máu, đường tình dục và cũng có thể lây nhiễm từ mẹ sang con. Chính vì vậy nếu không được kiểm soát sớm thì số người mắc bệnh sẽ tăng lên rất nhanh.

Bệnh thường có những dấu hiệu đơn giản ở giai đoạn đầu và phát triển âm thầm nên nhiều khi đến lúc phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn nặng như: nổi ban, đau khớp, nước tiểu đậm màu, chán ăn, buồn nôn, đau bụng, phân có màu xanh xám, xuất huyết dưới da và những đốm máu nổi lên…

- Cơ thể mệt mỏi: Người bị viêm gan B thường thấy mệt mỏi không rõ nguyên nhân, có nhiều người tự nhiên mệt như hết cả hơi sức... Nếu thấy hiện tượng này kéo dài hơn vài ngày mà ăn uống, nghỉ ngơi vẫn không đơ thì đừng chủ quan mà bỏ qua.

- Rối loạn tiêu hóa: Những người bệnh viêm gan B thường gặp triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, buồn nôn, táo bón, một số người thấy bụng trướng…Đây cũng là biểu hiện rất dễ nhầm lẫn.

- Sốt nhẹ: Có nhiều người khi mới bị nhiễm virus viêm gan B thường có hiện tượng sốt nhẹ, là do khi virus tấn công làm tổn thương gan, khiến gan không thải hết được chất độc và chất độc bên trong dồn vào máu làm cơ thể bị sốt.

- Vàng da: Vàng da là một trong những triệu chứng rõ ràng nhất của viêm gan B. Tuy nhiên khi bị vàng da tức là bệnh gan đã ở mức nghiêm trọng, cần đi khám ngay.

- Xuất huyết dưới da: Khi thấy có triệu chứng da xuất hiện ban xuất huyết hoặc chấm ứ máu cần đi khám sức khỏe ngay bởi đây là một trong những triệu chứng biểu hiện mắc viêm gan B khá nặng.

Ngoài ra bệnh còn có thể dẫn đến triệu chứng nghiêm trọng hơn như xơ gan cổ trướng hoặc suy gan.

Dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn của bệnh gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ là tình trạng gan có chất béo tích tụ và bị viêm, bệnh xảy ra phổ biến ở những người béo phì. Về cơ bản bệnh gan nhiễm mỡ không gây hại cho sức khỏe của người bệnh nhưng nó làm suy giảm chức năng gan và lâu dần dẫn đến xơ gan.

Bệnh gan nhiễm mỡ thường được chia thành hai loại cơ bản đó là:

- Gan nhiễm mỡ do rượu: do bản thân người bệnh có tiền sử nghiện rượu hoặc tiêu thụ quá nhiều rượu nên gây ra bệnh gan nhiễm mỡ.

- Gan nhiễm mỡ không do rượu: do trọng lượng cơ thể vượt quá mức hoặc do tiêu thụ thường xuyên và quá nhiều chất béo làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Dấu hiệu nhận biết bệnh gan nhiễm mỡ: đa phần người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, bị sút cân nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân hoặc bị đau và khó chịu ở vùng bụng. Cùng với đó là các biểu hiện đặc trưng của bệnh gan như đau tức hạ sườn bên phải, vàng da, vàng mắt, u mạch nổi lên trên da, chán ăn, mệt mỏi,...

Dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn của bệnh gan mật

Bệnh gan mật là tình trạng dịch mật bị ứ đọng do viêm, tắc đường mật từ đó gây ra các tổn thương về gan hoặc gây xơ gan. Nam giới có nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn nữ giới.

Các dấu hiệu của bệnh gan mật:

- Xuất hiện những tổn thương u vàng ở da, gân hoặc quanh mí mắt.

- Có các hiện tượng vàng da, vàng mắt.

- Rối loạn tiêu hóa: ăn không tiêu, chán ăn, táo bón, đau bụng ở vùng gan, buồn nôn…

- Cơ thể mệt mỏi, lười vận động là do nguyên nhân hàm lượng cholinesterase trong máu giảm.

- Chảy máu bất thường và không rõ nguyên nhân như chảy máu cam, chảy máu chân răng.

- Ngứa da (khi chức năng gan suy giảm khả năng lọc và đào thải các chất cặn bã trong cơ thể yếu đi và chúng sẽ tích tụ trong cơ thể gây nóng trong, tích tụ dưới da gây ngứa).

- Giảm ham muốn tình dục.

Để hạn chế tối đa tình trạng mắc bệnh gan mật, mọi người cần phải ý thức phòng ngừa bệnh mọi lúc, nếu để bệnh chuyển biến nặng mới chữa trị thì khó mà phục hồi. Đặc biệt cần chú ý đi khám sàng lọc gan mật nếu xuất hiện các triệu chứng cơ bản của bệnh gan mật.

Dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn của bệnh gan thận

Gan thận là tình trạng suy giảm chức năng thận và xảy ra ở những người bệnh mắc gan mãn tính, suy gan tiến triển và tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Căn bệnh này chính là biến chứng nghiêm trọng của xơ gan, nguy hiểm hơn là có thể đe dọa đến tính mạng con người.

Các triệu chứng thường thấy của bệnh gan thận bao gồm:

- Mệt mỏi, có các dấu hiệu buồn nôn, nôn mửa.

- Bệnh vàng da, cổ trướng, sưng chân, trọng lượng cơ thể tăng nhanh, trạng thái thường xuyên thay đổi. Bên cạnh đó còn có các triệu chứng như teo cơ, rung giật cơ,

- Xuất hiện sao mạch trên phần ngực trên.

- Suy gan thận sẽ gây ra các dấu hiệu như thiểu niệu, nước tiểu sẫm màu hoặc có thể gây ra tích tụ dịch trong cơ thể.

Dấu hiệu nhận biết dễ bị nhầm lẫn của bệnh suy gan

Suy gan xảy ra khi gan bị tổn thương hoặc chức năng gan không còn được hoạt động bình thường như trước được nữa.

Suy gan có 2 dạng phổ biến:

- Suy gan cấp: dạng suy gan này có thể xảy ra mà không xuất hiện bất cứ một dấu hiệu nhận biết nào. Suy gan cấp có diễn biến khá nhanh và chức năng gan sẽ bị suy giảm rõ rệt trong vòng vài tuần hoặc thậm chí là vài ngày.

- Suy gan mạn tính: đây là dạng bệnh có diễn biến chậm. Nguyên nhân gây ra bệnh là do xơ gan. Dấu hiệu nhận biết của bệnh có thể phải sau một thời gian dài sau đó mới xuất hiện.

Dấu hiệu nhận biết bệnh suy gan:

- Thường xuyên chán ăn, ăn không ngon miệng, đầy bụng.

- Cơ thể người bệnh mệt mỏi.

- Xuất hiện vàng mắt hoặc vàng da (do chức năng gan suy yếu sẽ dẫn đến tình trạng tích tụ bilirubin trong máu khiến vàng da, vàng mắt.)

- Chân bị phù nề, tích tụ dịch.

- Chướng bụng, đau nhói hoặc đau âm ỉ hạ sườn bên phải.

- Không phải lúc nào những bệnh lý về gan cũng xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng. Nên ngay khi thấy cơ thể có bất cứ biểu hiện lạ nào, người bệnh hãy đi đến các cơ chuyên khoa thăm khám và xử lý kịp thời.

Để duy trì lá gan khỏe mạnh, các nhà khoa học khuyên rằng: chúng ta nên lưu ý bảo vệ gan bằng việc tận dụng các dưỡng chất có lợi từ rau củ trong thiên nhiên. Y học dân gian cũng có ghi chép lại công dụng của nhiều loại rau củ giúp mát gan, mà ngày nay y học hiện đại cũng khẳng định đó là những loại thực phẩm giúp dưỡng gan rất tốt, nhờ chứa các enzyme có lợi cho gan.

Hoàng Hà (Theo Suckhoedoisong.vn, ngày 16/4/2020)