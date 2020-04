Suy giáp là bệnh gì? Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiệu quả, an toàn

Suy giáp là một trong những rối loạn tuyến giáp thường gặp, có thể xảy ra ở bất kỳ ai, không phân biệt độ tuổi, giới tính. Hãy tìm hiểu rõ hơn suy giáp là gì, nguyên nhân và biện pháp khắc phục như thế nào cho hiệu quả.

Suy giáp là bệnh gì?

Tuyến giáp là một phần của hệ thống nội tiết, có nhiệm vụ sản xuất, lưu trữ, giải phóng hormone triiodothyronine (T3) và thyroxine (T4) vào máu, tham gia điều hòa sự trao đổi chất, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của một số cơ quan như hệ tim mạch, hệ thần kinh, hệ tiêu hóa,... cũng như chuyển hóa các chất carbohydrate, chất béo, chất đạm,...

Suy giáp là hội chứng xảy ra khi chức năng tuyến giáp bị suy giảm, dẫn tới không sản xuất đủ hormone đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Phụ nữ, đặc biệt là những người khoảng từ 20 – 40 tuổi có khả năng cao mắc phải bệnh lý này.

Suy giáp có tỷ lệ mắc ở nữ giới cao hơn nam giới (ảnh minh hoạ)

Nguyên nhân gây suy giáp do đâu?

Có rất nhiều nguyên nhân gây suy giáp, tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng, nguyên nhân phổ biến nhất là do sự suy yếu, rối loạn của hệ miễn dịch. Bình thường, hệ miễn dịch có chức năng nhận diện các tế bào lạ như vi khuẩn, virus, vi sinh vật, tế bào già, lỗi và sinh ra các kháng thể để tấn công, phá hủy chúng. Tuy nhiên, khi hệ miễn dịch bị suy yếu, dẫn đến rối loạn hoạt động nên đã nhận nhầm các tế bào, mô tuyến giáp là tác nhân lạ nên sản xuất kháng thể tự sinh tấn công, phá hủy chúng, làm giảm nồng độ hormone tuyến giáp. Nhằm duy trì hoạt động bình thường của cơ thể, các tế bào lành còn lại của tuyến giáp phải hoạt động nhiều hơn để sản xuất đủ lượng hormone cần thiết, khiến cho cơ quan nội tiết này phình to ra và hình thành nên u bướu ở cổ (trường hợp này còn được gọi là bướu cổ do suy giáp). Vì thế, để kiểm soát tốt hội chứng suy giáp thì cần tác động vào “phần gốc” này.

Hệ miễn dịch bị suy yếu, rối loạn là nguyên nhân chính gây suy giáp (ảnh minh hoạ)

Phương pháp xử lý suy giáp hiện nay

Chuyên gia nội tiết cho biết, suy giáp thường phải điều trị suốt đời, do vậy, người mắc không được tự ý ngưng thuốc khi thấy cơ thể đã khỏe hơn trừ khi nhận được chỉ định. Hiện nay, phương pháp thường được áp dụng để xử lý suy giáp là sử dụng thuốc hormone. Ưu điểm của loại thuốc này là có thể giúp ổn định nồng độ hormone tuyến giáp ở mức cho phép.

Sản phẩm thảo dược giúp khắc phục tình trạng suy giáp hiệu quả, an toàn

Suy giáp tuy xảy ra tại tuyến giáp và có biểu hiện toàn thân nhưng nguyên nhân sâu xa chủ yếu là do sự suy yếu, rối loạn của hệ miễn dịch. Do đó, để kiểm soát tốt tình trạng, người bệnh cần đáp ứng đủ các mục tiêu sau:

- Trước mắt: Ổn định nồng độ hormone, ổn định thân nhiệt, nhịp tim, huyết áp, giảm cholesterol “xấu” trong máu, ổn định tiêu hóa, giảm rụng tóc, da khô, cải thiện tình trạng rối loạn kinh nguyệt,…

- Về lâu dài: Cần phải tăng cường miễn dịch (phần gốc của bệnh), chống sản sinh ra các kháng thể tự sinh, bổ sung lượng iod cần thiết giúp điều hòa hoạt động của tuyến giáp, ổn định nồng độ hormone trong cơ thể, duy trì hoạt động bình thường của tuyến giáp, giúp phòng ngừa tái phát. Và điều đặc biệt cần lưu tâm là đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe người dùng, không gây biến chứng nghiêm trọng.

Hoàng Hà (Theo suckhoedoisong.vn ngày 14/4/2020)