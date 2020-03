Cách thư giãn và giải tỏa căng thẳng mùa dịch

Những ngày này, dịch bệnh COVID-19 đang khiến nhiều người lo lắng.

Sự lo lắng ấy có thể tạo thành stress khiến cơ thể mệt mỏi, vì vậy sức đề kháng cũng suy yếu. Thay vì cứ ngồi ủ rũ lo lắng, cuối tuần, mỗi người nên thực hiện các biện pháp dưới đây để tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống.

Chăm sóc bữa ăn cho gia đình

Một tuần làm việc bận rộn khiến bạn khó có thể chăm lo thật tốt cho bữa ăn của mình. Khi dịch bệnh đang diễn ra khắp nơi, việc tăng cường sức đề kháng là cách tốt nhất giúp bạn luôn khỏe mạnh. Vậy nên hãy dành những ngày cuối tuần để chăm lo thật tốt cho sức khỏe của bạn và gia đình. Nấu những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như chuẩn bị thực phẩm cho những ngày tiếp theo. Nấu những món bạn thích, sáng tạo ẩm thực từ những nguyên liệu có sẵn cùng với âm nhạc vui nhộn,... Hoạt động tưởng chừng vất vả này sẽ khiến bạn rũ bỏ hết những áp lực công việc khi liên tục phải ngồi trước màn hình máy tính, đặc biệt là khi tự tận hưởng món ăn do mình chế biến.

Chuyện đầu tiên cần nghĩ tới là ăn gì để giữ phổi luôn khỏe mạnh trong mùa dịch COVID-19? Táo, chuối, gừng, tỏi, súp lơ xanh hay trà xanh... là những thực phẩm giúp phổi luôn khỏe mạnh. Táo chứa các hợp chất phenolic và flavonoid có tác dụng giảm viêm trong đường dẫn khí. Trẻ em uống nước ép táo mỗi ngày ít gặp vấn đề về hô hấp. Các loại cá thu, cá mòi hay cá trích đều cải thiện triệu chứng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Axit béo omega-3 có trong các loại cá này giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng phổi rất tốt. Dầu ôliu chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, vitamin E và K giúp bảo vệ phổi và ngăn ngừa các tổn thương gây ra trên các mô phổi hiệu quả. Gừng có đặc tính chống viêm cho cơ thể. Bên cạnh đó, gừng cũng giúp giải độc phổi, thúc đẩy loại bỏ các chất độc, giảm tắc nghẽn, thông khí, cải thiện lưu thông cho phổi.

Việc nữa là cần bổ sung vitamin C bằng thực phẩm hàng ngày để tăng sức đề kháng, đây luôn là mối quan tâm đặc biệt của mọi người. Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hài hòa sẽ giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh. Trong đó, tăng cường vitamin C là một trong những cách giúp mọi người tăng sức đề kháng. Vitamin C có nhiều trong trái cây họ cam quýt, kiwi, ớt chuông, đu đủ chín, súp lơ... Tuy nhiên, nếu không biết cách bảo quản và chế biến thực phẩm hợp lý sẽ khiến lượng vitamin C bị hao hụt đi rất nhiều. Điều cần lưu ý là với cùng một lượng trái cây thì khi ăn cả trái (chỉ bỏ vỏ, hạt) sẽ nhận được nhiều vitamin C hơn so với ép lấy nước uống. Nguyên nhân do khi ép, sẽ có một lượng vitamin trong phần bã trái cây bị bỏ đi. Do đặc tính dễ tan trong nước, vitamin C dễ mất đi trong quá trình chế biến và bảo quản. Cách tốt nhất để hấp thu tối đa vitamin C trong thực phẩm là ăn trái cây tươi, rau trộn. Khi chế biến rau củ, nên xào nhanh hoặc chần trong thời gian ngắn, tránh đun nấu lâu vì nhiệt độ cao kéo dài sẽ làm mất vitamin C trong thực phẩm. Khi bảo quản rau trái trong ngăn mát tủ lạnh, cần chú ý bọc nilon hoặc để trong hộp trái cây, rau củ luôn tươi vì khi héo sẽ bị mất vitamin C.

Dọn dẹp nhà sạch sẽ

Trong những ngày chống dịch, việc giữ nhà cửa thông thoáng và sạch sẽ cũng là lời khuyên được đề cập. Thực tế chỉ cần dọn dẹp và trang trí lại căn phòng, ngôi nhà của bạn. Một chút trang trí mới mẻ sẽ khiến nhà không chỉ sạch sẽ mà còn tràn đầy sức sống, mang đến cho chủ nhân tâm lý phấn chấn hơn.

Tập yoga cuối tuần

Tập một bài thiền hoặc yoga ngay tại nhà giúp thư giãn cơ thể, dung hòa suy nghĩ, tìm được sự cân bằng cho cơ thể và tinh thần. Nếu không thể duy trì mỗi ngày và thường xuyên, bạn có thể dành một chút thời gian cuối tuần để tập cũng tốt. Việc giữ một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh sẽ giúp bạn có thêm sức khỏe và động lực để bước vào một tuần làm việc mới. Điều này làm tăng năng suất làm việc lên rất nhiều cũng như không khiến bạn chìm sâu trong mệt mỏi, lo lắng và stress.

Tự tạo sở thích

Cách giải tỏa đầu óc tốt nhất là làm những công việc chân tay nhẹ nhàng như chơi một bản nhạc bằng guitar hay làm một món đồ handmade bé xinh,... Những sở thích mới sẽ luôn khiến bạn vui nhiều hơn là mệt, vì bạn đã tìm được điều mình thích làm, giúp bạn tạm quên đi những lo lắng và không lười biếng ngồi ì một chỗ.

Trước đây, khi chưa có dịch bệnh, cuối tuần, bạn chạy ngược chạy xuôi đưa đón con học năng khiếu, thì nay những công việc đó được giải phóng. Có thời gian rảnh, bạn nên tận hưởng một bộ phim. Đây thực sự là một sự lựa chọn thư giãn trọn vẹn. Trên thực tế, kiến nghị tốt nhất dành cho bạn là một bộ phim hài hước và vui vẻ. Cười nhiều sẽ giúp xả stress và có thêm nhiều động lực hơn. Tuy nhiên, nếu những bộ phim tình cảm, hành động,... khiến bạn thoải mái thì đó cũng là sự lựa chọn tốt. Quan trọng nhất là được thư giãn về thể chất và tinh thần.

Đọc sách cũng là một ý tưởng thú vị trong những ngày cuối tuần phải ở nhà để phòng dịch. Hơn nữa, nên hạn chế sử dụng công nghệ. Trên thực tế, trong một tuần làm việc, hầu hết mọi người đều cần tiếp xúc rất nhiều với điện thoại và mạng xã hội. Việc này lâu dần khiến bạn bị ảnh hưởng không nhỏ về sức khỏe, tạo thành thói quen không tốt. Vì vậy, dành một ngày cuối tuần hạn chế công nghệ, tránh tiếp xúc quá nhiều với điện thoại sẽ giúp bạn có được một quãng nghỉ để thư giãn và tránh khiến mắt và đầu óc mệt mỏi thêm.