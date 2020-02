Thực đơn ăn đêm giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn

Nhiều người thường tìm đến sự hỗ trợ từ thuốc an thần để điều trị chứng mất ngủ, mà không biết rằng ăn đêm đúng cách là một biện pháp đơn giản và an toàn hơn rất nhiều.

Chứng mất ngủ là một tình trạng bệnh lý phổ biến của con người hiện nay. Hiện tượng này nếu để tiếp diễn trong thời gian dài có thể gây ra nhiều hệ lụy đến công việc, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính khác cho cơ thể.

Một số liệu thống kê cho thấy, có tới khoảng 20% dân số trên thế giới gặp phải tình trạng mất ngủ về đêm. Chứng bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và do nhiều nguyên nhân khác nhau, điển hình như: stress, rối loạn, lo âu, thay đổi múi giờ, trầm cảm, mãn kinh,…

Để điều trị chứng bệnh này, nhiều người thường tìm đến sự hỗ trợ của thuốc an thần như một “vị cứu tinh” giúp ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, ẩn sau sự lựa chọn này là các mối nguy hại đe dọa đến sức khỏe. Bởi vì sau khi sử dụng thuốc an thần, người bệnh sẽ dần bị lệ thuộc vào công dụng của nó và trở thành những “con nghiện” thực thụ. Lạm dụng thuốc an thần về lâu về dài sẽ khiến cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, mất tập trung, rối loạn hoạt động não bộ, ức chế hô hấp,…

Thay vì sử dụng thuốc, chúng ta có thể áp dụng thực đơn ăn đêm đúng cách để “nuôi dưỡng” giấc ngủ như:

Các chuyên gia cho rằng, một cốc sữa ấm vào ban đêm có thể làm hạn chế lượng cortisol sản sinh trong máu, giúp giảm căng thẳng và mệt mỏi, góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Không chỉ là một thức uống bổ dưỡng, trà hoa cúc còn có tác dụng kháng khuẩn, tăng sức đề kháng, giảm mỡ trong máu, đẹp da, thanh nhiệt giải độc, giải tỏa căng thẳng và đặc biệt, trị chứng mất ngủ một cách hiệu quả.

Các món ăn được chế biến từ đậu nành đặc biệt hữu ích cho những người đang trong tình trạng mãn kinh. Nghiên cứu của trường Đại học Washington, Mỹ chỉ ra rằng, hợp chất isoflavones trong mầm đậu nành có cơ chế và tác dụng gần giống như hormone estrogen của phụ nữ, nên rất hiệu quả trong việc duy trì vẻ nữ tính, ổn định tâm trạng và cải thiện vóc dáng. Từ đó, giúp giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh và ngủ ngon hơn.

Trong chuối có chứa một loại axit amin thiết yếu có tên là tryptophan, giúp cơ thể sản xuất hormone giúp tăng cường chức năng não bộ, suy giảm chứng rối loạn lo âu, ổn định tâm trạng và chữa mất ngủ một cách hiệu quả.