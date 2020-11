Sau 1 năm không theo dõi điều trị, nang thận tiến triển thành ung thư

Được phát hiện bị nang thận nhưng bệnh nhân chủ quan không theo dõi, điều trị, u nang phát triển tự do. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy nang thận đã chuyển sang giai đoạn ung thư.



Trường hợp trên là nam bệnh nhân L.C.H. (40 tuổi) vừa được tiếp nhận, điều trị tại khoa Ngoại niệu – Ghép thận Bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM. Khai thác bệnh sử của các bác sĩ từ phía người bệnh ghi nhận, hơn 1 năm trước bệnh nhân được siêu âm xác định bị nang thận có kích thước nhỏ.

Tuy nhiên, nang thận không gây ra những triệu chứng bất thường về mặt sức khỏe nên người bệnh chủ quan không thăm khám, điều trị. Trước khi nhập viện, bệnh nhân đi kiểm tra sức khỏe được bác sĩ phát hiện nang dưới thận trái đã tiến triển nhanh, có kích thước 3x2,6x2,9cm. Hình ảnh (Bosniak) độ 3, các bác sĩ nghi ngờ nang đã diễn tiến ác tính nên chỉ định bệnh nhân phẫu thuật.

Nguy cơ ung thư nang thận được đánh giá dựa theo phân loại Bosniak





Bằng phương pháp nội soi qua ngả sau phúc mạc, các bác sĩ đã cắt bán phần thận cực dưới thành công cho bệnh nhân. Mẫu bệnh phẩm của người bệnh được gửi đi phân tích để xác định tính chất của nang thận. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy nang thận của bệnh nhân bị ung thư - Carcinoma tế bào sáng.

Theo phân tích của BS Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu - Ghép thận, Bệnh viện Nhân Dân 115, nang thận đơn thuần là tổn thương dạng nang, hình thành từ nhu mô thận, chỉ có một thùy thận, nằm riêng biệt và không thông thương với đài bể thận. Có thể có một hoặc nhiều nang, ở một hoặc cả hai bên thận.

Nang thận thường gặp ở cả nam và nữ, tỷ lệ bệnh tăng dần theo độ tuổi. Nguyên nhân sinh bệnh đến nay chưa sáng tỏ, việc chẩn đoán thường dựa vào hình ảnh học như: siêu âm, chụp X-quang, CT-Scanner, MRI…

Tùy từng trường hợp khối nang có kích thước khác nhau, bệnh nhân khi phát hiện nang có thể điều trị bằng phương pháp chọc hút bơm chất tạo xơ, mổ mở cắt chóp nang, mổ nội soi cắt chóp nang, chọc hút – dẫn lưu bằng sonde JJ…

Nang thận trái của bệnh nhân đã tiến triển sang giai đoạn ung thư sau hơn 1 năm không tái khám, điều trị





Nguy cơ ung thư của bệnh nhân bị nang thận sẽ tăng dần theo phân độ Bosniak trên hình ảnh CT-Scanner. Khi ở phận độ 1 và 2 tỷ lệ ung thư là 0%, tuy nhiên ở độ 2F là 5%, độ 3 là 50% và độ 4 là 100%. Khi phát hiện nang thận cần đến bác sĩ chuyên khoa khám và điều trị nhằm phát hiện sớm ung thư trên bệnh nang thận.

Những bệnh nhân có nang thận đơn thuần phân độ Bosniak 1 hoặc 2 có thể theo dõi định kỳ mỗi 6 tháng đến 1 năm mà không cần can thiệp trừ khi nang quá to trên 6cm hoặc có triệu chứng. Nếu phân độ 2F trở lên thì cần can thiệp sớm vì chỉ khi lấy nang đem giải phẫu bệnh bác sĩ mới kết luận được là nang lành hay ác tính.

BS Hoàng Minh cho biết, trường hợp bệnh nhân trên phân độ Bosniak là 3. Bệnh nhân được cắt bán phần cực dưới thận, bờ cắt cách chân nang 1cm nhằm giảm nguy cơ sót tế bào ung thư nếu có. Đúng như dự đoán, sau khi lấy bỏ u kèm một phần thận cực dưới đem xét nghiệm giải phẫu bệnh có kết quả là ác tính. Bệnh nhân sẽ được theo dõi định kỳ trong thời gian tới nhằm phát hiện sớm tái phát nếu có.

(Theo dantri.com.vn, Ngày 11 /11/2020 )