Tập trung nghiên cứu đột biến ở vi rút đậu mùa khỉ

Theo AFP, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 17.8 cho biết nhiều nghiên cứu đang được tiến hành để xem liệu những đột biến ở vi rút đậu mùa khỉ có đang khiến căn bệnh này lây lan nhanh chóng hơn hay không.



Nhiều nghiên cứu đang được tiến hành về tính lây lan của vi rút đậu mùa khỉ đột biến

Vi rút này hiện có 2 biến thể, được gọi là nhánh I và nhánh II. Nhánh II có 2 dòng phụ IIa và IIb, trong đó, IIb là chủng đang hoành hành khắp thế giới.

WHO cho biết bộ gien của biến thể IIb trong đợt bùng phát hiện tại có vài khác biệt so với các mẫu IIb thu thập trước đó. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ những đột biến này có ảnh hưởng đến tốc độ lây truyền và mức độ nghiêm trọng của bệnh hay không. Vì vậy, cần nghiên cứu thêm để xác định liệu những thay đổi di truyền này gây ra làn sóng lây nhiễm hiện tại hay do các yếu tố ở vật chủ.

Dữ liệu WHO cũng cho thấy hiện 35.000 ca bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ở 92 quốc gia, tăng thêm 7.500 ca so với một tuần trước đó.

Q.N (theo Báo Thanh niên)