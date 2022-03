200 người Việt được hỗ trợ sơ tán khỏi Ukraine

Ngày 1.3, trả lời về công tác bảo hộ công dân tại Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Có khoảng 7.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraine và chưa có thiệt hại”.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Bà Hằng cho hay ngay khi xuất hiện những diễn biến căng thẳng, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine thường xuyên liên hệ, chủ động trao đổi với cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine để nắm tình hình, cử cán bộ trực đường dây nóng bảo hộ công dân 24/24. Đồng thời, trao đổi, đề nghị các cơ quan chức năng sở tại có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho công dân vdoanh nghiệp Việt Nam tại Ukraine.

Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng và các hãng hàng không trong nước, các cơ quan đại diện tại Ukraine và khu vực lân cận xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết để sơ tán công dân Việt Nam khỏi vùng chiến sự và về nước nếu có nguyện vọng. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở Ba Lan, Nga, Rumani, Hungary, Slovakia trực đường dây nóng bảo hộ công dân; trao đổi và phối hợp cơ quan chức năng sở tại cập nhật tình hình người Việt từ Ukraine sang, đề nghị tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh, quá cảnh và lưu trú tạm thời, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người Việt Nam; phối hợp với các hội đoàn cộng đồng hỗ trợ người sơ tán. Bộ Ngoại giao cũng đã đề nghị nhà chức trách của các bên liên quan tạo hành lang an toàn cho bà con ta sơ tán.

Cũng theo thông tin từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đến trưa 1.3, đã có khoảng 200 người được Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và các hội đoàn tại Ukraine hướng dẫn và hỗ trợ sơ tán ra khỏi vùng chiến sự.

Q.N (theo Báo Thanh niên)