Phái đoàn Ukraine qua ngõ Ba Lan đến Belarus, chuẩn bị đàm phán với Nga

Phái đoàn của chính quyền Kiev đang trên đường đến Belarus thông qua ngõ Ba Lan, và cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine dự kiến khởi động vào sáng 28.2 (giờ địa phương).



Thị trưởng Anatolii Fedoruk của thành phố Bucha phát biểu tại hiện trường xác xe tăng bị cháy đen hôm 27.2

Hãng Sputnik dẫn nguồn nắm được thông tin tin tổ chức đàm phán cho biết cuộc gặp dự kiến diễn ra vào sáng 28.2 vì phái đoàn Ukraine không đi trực tiếp đến Gomel của Belarus mà đến từ hướng Ba Lan. Đoàn sẽ qua chốt kiểm soát ở “cầu Warsaw”.

Ukraine đã đồng ý gửi phái đoàn đến Belarus để đàm phán với Nga vKiev cũng đã xác nhận về việc sẽ tham gia đối thoại tại vùng Gomel ở Belarus. Phái đoàn Nga đến Gomel vào ngày 27.2.

Trước đó, ông Fedir Venislavsk, Đại diện Tổng thống tại Tòa Hiến pháp Ukraine, thông báo do tình hình an ninh, tuyến đường của đoàn đàm phán Ukraine đã được thay đổi. Nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho phái đoàn, họ chọn con đường khác. Vào thời điểm ông Venislavsky nói, không có thông tin về vị trí của đoàn đại diện chính quyền Kiev, theo Rada TV Channel.

Bên cạnh đó, không có chi tiết về các thành viên của đoàn Ukraine. Belarus sẽ tham gia trong các cuộc đối thoại, trên tư cách quan sát viên hoặc tư cách khác, ông Venislavsky cho biết.

Sáng 28.2 (giờ Việt Nam), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói với Thủ tướng Anh Boris Johnson qua điện thoại rằng 24 giờ tới vô cùng quan trọng đối với Ukraine, Reuters dẫn thông tin từ Phủ thủ tướng Anh.

Tổng thống Johnson cho biết Anh và đồng minh sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo viện trợ quân sự đến được Ukraine trong giai đoạn khó khăn này.

Ngày 24.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine, đóng vai trò hậu thuẫn cho hai cộng hòa được chính quyền Moscow công nhận độc lập tại đây.

Q.N (theo Báo Thanh niên)