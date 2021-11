Đô đốc Nga: tàu ngầm chở 118 người chìm năm 2000 vì đụng tàu ngầm NATO

Một đô đốc Nga mới đây tiết lộ nguyên nhân vụ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân The Kursk chìm vào ngày 12.8.2000, khiến tất cả 118 người trên tàu thiệt mạng, khác với thông tin chính thức về vụ này.



Tàu ngầm The Kursk của Nga trong năm 1999

Tàu ngầm The Kursk chìm trong một cuộc tập trận thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga ở độ sâu 108 m tại biển Barents. Theo thông tin chính thức, thảm kịch đó xuất phát từ một vụ nổ ngư lôi trên tàu.

Tuy nhiên, hãng tin Sputnik hôm nay 22.11 dẫn lời đô đốc Vyacheslav Popov, chỉ huy Hạm đội phương Bắc từ năm 1999-2001, khẳng định tàu ngầm The Kursk chìm là kết quả của vụ va chạm với một tàu ngầm NATO. Ông Popov nói rằng chiếc tàu ngầm nước ngoài “đụng với” tàu Kursk sau đó bị một máy bay chống tàu ngầm của Nga phát hiện ở ngoài khơi bờ biển Na Uy.

Đô đốc Popov còn tuyên bố ông biết tên của chiếc tàu ngầm NATO đó “với độ chắc chắn tới 90%”, nhưng ông không thể đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình.

Cũng theo ông Popov, chiếc tàu ngầm NATO đang theo dõi tàu The Kursk nhưng đến quá gần tàu Nga hoặc “cuộc diễn tập của tàu The Kursk đã dẫn tới mất liên lạc”. Ông nhấn mạnh chiếc tàu ngầm nước ngoài bị hư hỏng là do va chạm với tàu The Kursk và vụ nổ theo sau đó.

Đô đốc Popov còn khẳng định cuộc tập trận của Hạm đội phương Bắc vào tháng 8.2000 diễn ra trong vùng biển Nga và vùng biển trung lập. Khi đó, có 3 tàu ngầm nước ngoài đang tiến hành hoạt động do thám trong lúc Hạm động phương Bắc tập trận.

Báo chí Nga và nước ngoài đã xác định hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Memphis và USS Toledo, cùng tàu ngầm Anh HMS Splendid có mặt trong khu vực tập trận nói trên. Bộ Quốc phòng Nga đã đề nghị Lầu Năm Góc và London kiểm tra 3 tàu ngầm liên quan, nhưng đều bị từ chối, theo Sputnik.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Moscow, Washington, London cũng như NATO về tuyên bố mới của đô đốc Popov.

Q.N (theo Báo Thanh niên)