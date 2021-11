Cảnh báo tình hình Covid-19 ở châu Âu

Tính đến hôm qua, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã vượt 250 triệu, trong đó 5 triệu ca tử vong, theo trang Worldometers.info.



Một người được tiêm vắc xin Sputnik V ngừa Covid-19 tại Slovakia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cảnh báo châu Âu một lần nữa là tâm điểm của đại dịch. Trưởng nhóm chuyên gia của WHO về Covid-19 Maria Van Kerkhove cho hay trong 4 tuần qua số ca nhiễm Covid-19 mới ở châu Âu tăng trên 55%, dù đã sử dụng nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có tiêm vắc xin. Nga là một trong số nước ở châu Âu đang có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 mỗi ngày báo động, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vắc xin ở nước này còn tương đối thấp, dù người lao động trên toàn quốc đã nghỉ một tuần được trả lương từ ngày 30.10 - 7.11 nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan nhấn mạnh rằng tình trạng số ca nhiễm ở châu Âu tăng trở lại là “phát cảnh báo cho thế giới”. Trưởng đại diện của WHO ở châu Âu Hans Kluge dự đoán châu lục này có thể chứng kiến có thêm 500.000 ca tử vong trước tháng 2, theo BBC. Ông cho rằng số ca tử vong và số ca nhiễm tăng là do tỷ lệ tiêm vắc xin ở một số nước chưa cao và nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch sớm.

Trước tình trạng số ca nhiễm tăng cao trở lại, nhiều nước tái áp dụng biện pháp phòng chống nghiêm ngặt. Chẳng hạn, Hy Lạp từ ngày 7.11 bắt đầu áp dụng những biện pháp hạn chế mới với những người chưa tiêm vắc xin, theo Reuters. Ngoài ra, chính phủ Hà Lan hồi tuần trước thông báo sẽ tái áp đặt yêu cầu đeo khẩu trang vgiãn cách xã hội ở những nơi công cộng, sau khi số ca nhập viện tăng 31% trong một tuần.

Q.N (theo Báo Thanh niên)