Úc hỗ trợ 10 triệu liều vắc xin Covid-19 cho ASEAN

Tại hội nghị cấp cao với ASEAN ngày 27.10, Úc đã có những cam kết hỗ trợ ASEAN về tài chính và vắc xin trong hợp tác ứng phó Covid-19.



Ưu tiên việc tiếp cận vắc xin Covid-19

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ đối tác ASEAN - Úc, đồng thời khẳng định Úc luôn là một đối tác kinh tế quan trọng của ASEAN với tổng kim ngạch thương mại hai bên đạt hơn 100 tỉ đô la Úc (AUD) trong năm 2020.

Thủ tướng Úc Scott Morrison phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Úc

Các nước ASEAN đánh giá cao những hỗ trợ kịp thời của Úc trong phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, trong đó có đóng góp 1 triệu AUD cho Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19 và 21 triệu AUD cho Trung tâm ASEAN ứng phó tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh nhiễm mới nổi (AC-PHEED).

Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết đến nay Úc đã chia sẻ trực tiếp gần 4 triệu liều vắc xin Covid-19 với các đối tác ASEAN và dự kiến​​sẽ chia sẻ hàng triệu liều nữa vào cuối năm sau.

Thủ tướng Úc cũng chia sẻ nước này sẽ hỗ trợ bổ sung 10 triệu liều vắc xin Covid-19 từ nguồn cung của nước này cho các nước ASEAN vào giữa năm tới, đồng thời cho biết Úc đang tích cực triển khai chương trình tiếp cận vắc xin cho khu vực trị giá 523 triệu AUD và gói 500 triệu AUD hỗ trợ thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng khu vực.

“Tất cả chúng ta không có ưu tiên nào cao hơn việc tiếp cận với vắc xin Covid-19 an toàn và hiệu quả”, Thủ tướng Úc Scott Morrison chia sẻ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự trợ giúp của Úc dành cho khu vực và các nước ASEAN ứng phó dịch Covid-19, cảm ơn Úc đã hỗ trợ vắc xin, vật tư y tế cho các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Úc đẩy mạnh hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực dự phòng, ứng phó chủ động trước các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh truyền nhiễm trong tương lai, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững.

Nhất trí nâng mối quan hệ ASEAN - Úc lên Đối tác chiến lược toàn diện

Đề cập tới thoả thuận giữa lãnh đạo của Úc, Vương quốc Anh và Mỹ (AUKUS), vấn đề đang được nhiều thành viên các nước ASEAN quan tâm, Thủ tướng Úc Scott Morrison khẳng định AUKUS không thay đổi cam kết của Úc đối với ASEAN hoặc quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP).

Thủ tướng Úc tái khẳng định cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh khu vực trên cơ sở Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và các nghĩa vụ quy định trong Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Về vấn đề Biển Đông, ông Scott Morrison khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN, phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại và tăng cường xây dựng lòng tin, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC, xây dựng Bộ quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Úc chủ động và tham gia đóng góp trách nhiệm vào các vấn đề liên quan tới hòa bình, ổn định của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Trên cơ sở đó, Thủ tướng bày tỏ mong muốn Úc tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ASEAN gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, thông qua tiến trình ngoại giao, thúc đẩy kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo ASEAN và Úc nhất trí nâng cấp quan hệ ASEAN - Úc lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Q.N (theo Báo Thanh niên)