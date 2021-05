Phe phản đối chính quyền quân sự Myanmar lập ‘lực lượng phòng vệ’

Chính phủ Thống nhất quốc gia Myanmar công bố việc thành lập “lực lượng phòng vệ nhân dân” để đối phó chính quyền quân sự.



Người biểu tình phản đối chính quyền quân sự Myanmar tại Dawei





Hãng Reuters ngày 5.5 đưa tin Chính phủ Thống nhất quốc gia Myanmar, tổ chức được thành lập bởi phe phản đối chính quyền quân sự, thông báo đã thành lập “lực lượng phòng vệ nhân dân”.

Theo đó, lực lượng mới có nhiệm vụ bảo vệ những người ủng hộ trước khả năng bị quân đội tấn công và bạo lực từ chính quyền quân sự.

Bên cạnh đó, lực lượng mới là tiền đề để thành lập Quân đội Liên minh liên bang và có trách nhiệm “tiến hành cải cách cần thiết trong lực lượng an ninh nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 70 năm”.

Cùng ngày, truyền thông của chính quyền quân sự Myanmar cho hay 5 người thiệt mạng trong vụ nổ mới đây, trong đó có một nghị sĩ của chính phủ dân sự trước chính biến, đang chế tạo một quả bom khi xảy ra vụ nổ.

Kể từ khi quân đội tiến hành chính biến để nắm quyền hôm 1.2, Myanmar chứng kiến số vụ nổ gia tăng tại các thành phố, thị trấn, trong đó có một số nhằm vào các văn phòng chính phủ và cơ sở quân đội. Chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm các vụ việc.

Tờ Global New Light of Myanmar đưa tin lực lượng an ninh đã tìm kiếm tại hiện trường vụ nổ vào chiều ngày 3.5 ở khu vực Bago và phát hiện dây điện, pin, một điện thoại bị hỏng và các bộ phận điện thoại.

Theo đó, vụ nổ “mìn tự chế” khiến 4 người đàn ông thiệt mạng tại chỗ và 1 người khác không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện. Một số kênh truyền thông tại Myanmar lại cho rằng 5 người thiệt mạng do bom thư.

Liên quan tình hình Myanmar, đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc ngày 4.5 đã phát biểu trước Quốc hội Mỹ và cho rằng Washington nên cấm vận các công ty dầu khí và ngân hàng do chính quyền quân sự Myanmar đang kiểm soát.

Đại sứ Kyaw Moe Tun còn cảnh báo rằng khủng hoảng do chính biến ngày 1.2 ở Myanmar đã đe dọa an ninh khu vực. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lên án cuộc chính biến và áp dụng các lệnh cấm vận đối với một số tướng lĩnh Myanmar liên quan, cũng như gia đình họ và các doanh nghiệp cung cấp dòng tiền cho họ.

Q.N (theo Báo Thanh niên)