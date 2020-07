Cảnh sát Hồng Kông phun vòi rồng, bắn hơi cay trong cuộc biểu tình phản đối luật an ninh mới

Cảnh sát Hồng Kông vào thứ Tư (1/7) sử dụng vòi rồng, hơi cay và bắt giữ hơn 300 người trong cuộc biểu tình đầu tiên kể từ khi Trung Quốc ban hành một luật an ninh có ảnh hưởng sâu rộng, cảnh báo các biện pháp trừng phạt cho tội kêu gọi ly khai hoặc lật đổ.

- Cảnh sát chống bạo động đứng xếp hàng khi những người biểu tình chống luật an ninh quốc gia tuần hành tại lễ kỷ niệm Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc tại Hồng Kông, Trung Quốc ngày 1 tháng 7 năm 2020. (Ảnh: Reuters)



Bắc Kinh tiết lộ các chi tiết của bộ luật vào thứ Ba (30/7) sau nhiều tuần không chắc chắn, đẩy thành phố tự do nhất của Trung Quốc và cũng là một trong những trung tâm tài chính hào nhoáng nhất thế giới vào một con đường độc đoán hơn.

Hàng ngàn người biểu tình đã tập trung tại trung tâm thành phố để tổ chức một cuộc mít tinh hàng năm, đánh dấu kỉ niệm ngày Hồng Kông trở về Trung Quốc đại lục sau gần hai thế kỷ do Anh quản lý. Tuy nhiên, cảnh sát chống bạo động đã sử dụng bình xịt hơi cay và bắn đạn nhỏ và tiến hành bắt giữ sau khi đám đông tràn ra đường hô vang khẩu hiệu "chống chọi đến cuối cùng" và "Hồng Kông độc lập".

- Một sĩ quan cảnh sát giơ khẩu súng hơi cay khi anh ta giam giữ một người đàn ông trong cuộc tuần hành chống lại luật an ninh quốc gia tại lễ kỷ niệm Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc tại Hồng Kông, Trung Quốc ngày 1 tháng 7 năm 2020. (Ảnh: Reuters)

"Tôi sợ vào tù, nhưng vì sự công bằng nên tôi phải ra ngoài hôm nay, tôi cần phải lên tiếng", một người đàn ông 35 tuổi tên Seth cho biết.

Luật mới sẽ trừng phạt các tội phạm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các lực lượng ngoại quốc bằng án tù chung thân. Lần đầu tiên tại Hồng Kông sẽ có một văn phòng an ninh quốc gia, cho phép dẫn độ các tội phạm về nước để xét xử.

Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật này để đáp trả các cuộc biểu tình vào năm 2019 vì người dân lo ngại Bắc Kinh đang bóp nghẹt tự do của Hồng Kông - sự tự do được đảm bảo bởi mô hình "Một đất nước, hai chế độ" được cam kết khi Hồng Kông chịu sự cai trị của Trung Quốc.

Trước đó vào thứ Tư (1/7), cảnh sát đã trích dẫn luật này lần đầu tiên trong cuộc đối đầu với người biểu tình. "Bạn đang giơ cờ/biểu ngữ/khẩu hiệu hoặc bày tỏ ý định như ly khai hoặc lật đổ, đều có thể cấu thành tội phạm theo Luật An ninh của HKAR (Đặc khu hành chính Hồng Kông). Bạn có thể bị bắt và truy tố", theo nội dung được ghi trên lá cờ màu tím của cảnh sát.

Các nhà chức trách Bắc Kinh và Hồng Kông nhiều lần nói rằng luật này nhằm vào "một số kẻ gây rối" và sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và sự tự do, cũng như lợi ích của các nhà đầu tư. Thế nhưng, các nhà phê bình lo ngại rằng nó nhằm mục đích chấm dứt phe đối lập dân chủ và sẽ phá vỡ các quyền tự do được coi như là chìa khóa tiến tới thành công của Hồng Kông như một trung tâm tài chính.

Mỹ và các đồng minh ở châu Á và phương Tây đã lên tiếng chỉ trích đạo luật này. Anh khẳng định quốc gia này sẽ thực hiện đúng thỏa thuận và cung cấp cho tất cả những người có quốc tịch Anh ở Hồng Kông một lộ trình nhập cư riêng. Anh và Canada đồng thời cung cấp các thông tin mới nhất về du lịch cho phía Hồng Kông, nói rằng nguy cơ bị giam giữ sẽ tăng.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab mô tả các cuộc biểu tình vào thứ Tư là những sự kiện đau lòng và khiển trách HSBC (Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải) và các ngân hàng khác vì ủng hộ bộ luật mới. Ông cũng nói rằng các quyền của Hồng Kông không nên bị hy sinh cho các khoản tiền thưởng của ngân hàng.

Trò chơi "mèo và chuột" gợi nhớ đến các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra vào năm 2019, khi những người biểu tình chặn đường trước khi chạy trốn cảnh sát trang bị dùi cui chỉ để bắt đầu một cuộc biểu tình mới ở nơi khác.

Cảnh sát đã đăng một số hình ảnh lên Twitter, trong đó một sĩ quan với cánh tay đẫm máu nói rằng anh đã bị đâm bởi "những kẻ bạo loạn cầm vật sắc nhọn". Cảnh sát cũng cho biết, các nghi phạm đã bỏ trốn trong khi những người ngoài cuộc đã không hề giúp đỡ.

Vào ngày 1/7 năm ngoái, hàng trăm người biểu tình đã xông vào và phá hoại cơ quan lập pháp ở thành phố nhằm phản đối dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc đại lục. Các cuộc biểu tình đã phát triển thành lời kêu gọi một chế độ dân chủ mạnh hơn, làm tê liệt nhiều phần của thành phố, mở đường cho việc ban hành luật mới của Bắc Kinh.

Tại Bắc Kinh, ông Trương Hiểu Minh, Phó Giám đốc văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Macau, nói với các phóng viên rằng các nghi phạm bị bắt bởi văn phòng an ninh mới do Bắc Kinh điều hành có thể sẽ bị xét xử ở đại lục. Ông cho biết, văn phòng mới sẽ tuân thủ luật pháp Trung Quốc và hệ thống luật pháp của Hồng Kông không được kì vọng sẽ thực hiện đầy đủ các luật của đại lục. Điều 55 của Luật quy định văn phòng an ninh Bắc Kinh tại Hồng Kông có thể thực thi quyền tài phán đối với các vụ án nghiêm trọng hoặc phức tạp.

"Bộ luật mới này là quà sinh nhật (cho Hồng Kông) và sẽ cho thấy những giá trị to lớn của nó trong tương lai", theo ông Trương Hiểu Minh.

Phương Thúy (Theo Reuters)