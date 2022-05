Trăn trở hai chữ vì dân

Bất chấp trời mưa to gió lớn, nhiều tuyến đường ngập lụt trong ngày 23/5 vừa qua, lực lượng CSGT - Công an tỉnh có mặt ở mọi vị trí nguy hiểm nhất để phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân