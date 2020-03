Học sinh yên tâm trở lại trường học

Sau 5 tuần liên tiếp nghỉ học để phòng, chống Covid -19, sáng 9/3/2020, học sinh cấp mầm non, tiểu học và THCS của tỉnh đã đi học trở lại trong tâm thế vui vẻ, hào hứng và chủ động bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của nhà trường. Công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học tiếp tục được triển khai quyết liệt, sát sao để đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình hình Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Khác với sự vắng lặng, yên tĩnh trong những ngày trước đó, chưa đầy 7 giờ sáng9/3/2020, tại cổng Trường tiểu học Phạm Công Bình (Yên Lạc) đã nhộn nhịp, tấp nập, bởi hôm nay, sau hơn 1 tháng nghỉ học để phòng, chống Covid-19, hơn 1.000 học sinh đã trở lại trường học tập.

Các em học sinh trong trang phục gọn gàng, đeo khẩu trang cẩn thận, tung tăng bước vào lớp. Em Nguyễn Phương Anh, lớp 5A cho biết: “Nghỉ học hơn 1 tháng ở nhà, em chỉ mong nhanh được trở lại trường để học tập và gặp gỡ thầy cô, bạn bè. Sáng nay, em dậy thật sớm đi cùng các bạn đến trường”.

Các phụ huynh đưa con em đến trường đều đứng bên ngoài cổng trường, nhắc nhở các con yên tâm học tập và thực hiện các biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe. Chị Hoàng Thị Thanh, thôn Báo Văn (xã Đồng Văn), có con trai học lớp 2 của Trường tiểu học Phạm Công Bình chia sẻ: “Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Vĩnh Phúc đã khống chế tốt dịch bệnh và điều trị khỏi cho 100% bệnh nhân nhiễm Covid-19, nên tôi cũng yên tâm cho con trở lại trường. Theo hướng dẫn qua tin nhắn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh và tin nhắn điện tử của nhà trường, tôi đã chủ động chuẩn bị cho con khẩu trang, nước sát khuẩn, cốc uống nước riêng, khăn lau riêng để con sử dụng ở trường”.

Nằm ở xã từng có nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhất tỉnh, đến nay, sau 20 ngày thực hiện phong tỏa, cách ly phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của tỉnh và 100% bệnh nhân đã được điều trị khỏi, đời sống nhân dân đã trở lại bình thường, do đó, trong buổi học đầu tiên, Trường mầm non Sơn Lôi (Bình Xuyên) có tổng số 427/623 học sinh đi học; số học sinh vắng mặt đều có lý do.

Hơn 30 cán bộ, giáo viên đều đến sớm để vệ sinh trường, lớp, mở cửa tạo sự thông thoáng cho phòng học. Công tác đón học sinh được thực hiện nghiêm ngặt, chu đáo. Mỗi lớp có một giáo viên đón trẻ tại lớp và một giáo viên đứng ở cổng trường kết hợp với đại diện phụ huynh học sinh thực hiện sát khuẩn, đón và đưa trẻ vào lớp. Do 100% phụ huynh học sinh cho con ở lại ăn bán trú, vì vậy, ngoài việc vệ sinh trường, lớp, khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi, nhà trường đã chỉ đạo bộ phận nhà bếp đặc biệt chú trọng lau chùi sạch sẽ đồ dùng bán trú của trẻ; không để người giao thực phẩm vào trong trường; sấy khô bát và khăn trước khi cho trẻ sử dụng…

Tại Trường THCS Nguyễn Trãi (Tam Đảo), gần 800 học sinh của nhà trường đều hào hứng và tích cực học tập trong ngày đầu trở lại trường. Mặc dù phải đeo khẩu trang để phòng, chống dịch, nhưng tiếng giảng bài của thầy, cô giáo, tiếng phát biểu của học sinh vẫn vang lên rõ ràng. Cô giáo Lại Thị Liễu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Học sinh toàn trường rất phấn khởi trong buổi học sáng nay. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và tạo sự yên tâm cho phụ huynh học sinh, nhà trường đã triển khai đầy đủ các biện pháp phòng dịch. Khuôn viên nhà trường và các lớp học được phun khử trùng tiêu độc trước ngày 9/3; mỗi lớp đều được trang bị dung dịch rửa tay khô, cồn sát khuẩn, khẩu trang. 100% học sinh khi đến trường đều được đo thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay với xà phòng, dung dịch sát khuẩn.

Đặc biệt, nhà trường chỉ đạo giáo viên liên hệ với phụ huynh và nhắc nhở học sinh cần thông báo ngay khi gia đình có người thân ở nước ngoài vùng có dịch trở về hoặc có người thân ở các khu vực trong nước có bệnh nhân mới được xác nhận dương tính với Covid-19, để nhà trường phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng kịp thời có biện pháp cách ly, theo dõi”.

Trao đổi với đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, chúng tôi được biết: Để đón học sinh trở lại trường học, trước và trong ngày 9/3, Sở GD&ĐT đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng dịch của các nhà trường; đồng thời, phối hợp với ngành Y tế và các địa phương thành lập Tổ y tế phòng, chống Covid-19 trong trường học tại mỗi nhà trường để theo dõi sức khỏe học sinh, xử lý trường hợp học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở… Sở GD&ĐT cũng đã chuyển toàn bộ số vật tư y tế do các đơn vị hỗ trợ để Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển đến các đơn vị theo đúng quy định.

Trong buổi học sáng 9/3, UBND tỉnh đã thành lập 9 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch trong nhà trường tại các huyện, thành phố. Qua kiểm tra, các trường học đã làm tốt công tác phối hợp cùng phụ huynh học sinh kiểm tra đo thân nhiệt cho 100% học sinh khi đến trường; trang bị nước sát khuẩn tại các lớp học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch đến học sinh và phụ huynh; sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống phát sinh…

Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, ngành Y tế, ngành GD&ĐT, các đoàn thể và nhân dân, công tác phòng dịch trong trường học đã được thực hiện quyết liệt, chu đáo. Trong buổi học sáng 9/3, có gần 265.000 học sinh của 511 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại trong tâm thế vui vẻ, hào hứng và chủ động bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của nhà trường và ngành Y tế.

Trong thời gian tới, Covid-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, các trường học cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, đồng tình, ủng hộ, thực hiện nghiêm túc chủ trương của ngành giáo dục, chủ động phòng dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh đến lớp.

