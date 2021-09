Cần làm rõ hoạt động nạo vét kênh mương hay khai thác đất tại xã Đồng Ích?

Nhiều tháng nay, hoạt động khai thác bùn, đất ở khu vực Lõm Đè, thôn Hoàng Chung khi xây dựng kênh, mương trở thành tâm điểm ở xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch. Trong khi một số người dân cho rằng, đơn vị thi công cố tình nạo vét sâu, lấn sang hai bờ ruộng để lấy đất mang đi bán thì địa phương, nhà thầu lại cho rằng, việc cải tạo là đúng quy hoạch phục vụ tích trữ, tiêu thoát nước. Không ủng hộ việc làm trên, người dân kiên quyết cản trở, không cho đơn vị thi công múc đất ra khỏi địa bàn và yêu cầu hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.



Khu vực Lõm Đè thuộc cánh đồng thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch– nơi đang xảy ra mâu thuẫn giữa Tổ thi công xây dựng kênh mương và người dân.





Người dân kiên quyết cản trở hoạt động khai thác bùn, đất

Cuối năm 2020, xã Đồng Ích hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng (DTĐR). Theo đánh giá của huyện Lập Thạch, đây là một trong những địa phương thực hiện thành công chủ trương và hiệu quả bước đầu được khẳng định qua kết quả năng suất, chất lượng lúa vụ Chiêm Xuân 2021.

Tuy nhiên, thời gian qua, tại địa phương lại xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp giữa một bộ phận người dân thôn Hoàng Chung với đơn vị thi công xung quanh hoạt động nạo vét bùn, đất ở khu vực Lõm Đè.

Có mặt tại khu vực này chúng tôi ghi nhận, một phần lòng mương Lõm Đè được đơn vị thi công sử dụng máy xúc bùn, đất sâu và rộng hơn so với đoạn mương phía trên. Tại đây, có 2 chiếc máy xúc đang nằm “chỏng chơ” do người dân kiên quyết ngăn cản, không cho thi công.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Sinh, thôn Hoàng Chung bức xúc cho biết: “Thực hiện chương trình DTĐR, chính quyền địa phương, Tiểu ban DTĐR thôn Hoàng Chung và người dân đã thống nhất, cánh đồng thôn Hoàng Chung sẽ quy hoạch 1 kênh mương chảy từ bờ Đào xuống Lõm Đè để tiêu thoát nước thải sinh hoạt, tiêu úng cho 2 cánh đồng Đại Lữ và Hoàng Chung.

Tuy nhiên, đơn vị thi công lại làm không đúng cam kết, phá vỡ hiện trạng ban đầu của khu vực Lõm Đè khi tiến hành đào sâu, khoét rộng hơn rất nhiều so với trước, từ 5-6 m”.

Anh Triệu Đà, một người dân ở thôn Hoàng Chung khẳng định: "Mục đích của đơn vị thi công là khai thác bùn, đất mang đi bán nên người dân địa phương kiên quyết cản trở hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Việc làm này không chỉ gây nguy hiểm cho người dân khi đi làm đồng (do chẳng may ngã vì trơn trượt) mà về lâu dài còn gây sạt lở ruộng, đất của bà con nông dân. Do đó, chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương, Tiểu ban DTĐR thôn Hoàng Chung và đơn vị thi công hoàn trả lại hiện trạng khu vực Lõm Đè".

Ông Đỗ Quốc Thắng, một người dân thôn Hoàng Chung cho biết thêm: “Cách đây nhiều năm, khu vực Lõm Đè từng được mở rộng do hộ ông Đỗ Quốc Oanh đấu thầu, thả cá và có tiến hành đắp bờ, cơi nới tuyến mương.

Hiện nay, chính quyền địa phương đã thực hiện DTĐR thành công, người dân đã nhận ruộng gieo cấy. Chúng tôi mong muốn đoạn mương Lõm Đè phải được xây dựng theo đúng hiện trạng ban đầu, tránh gây nguy hiểm cho nhân dân và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp”.

Nhà thầu, địa phương khẳng định làm đúng quy hoạch

Làm việc với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Ích Triệu Đức Cảnh khẳng định: “Khu vực Lõm Đè, nơi nảy sinh mâu thuẫn giữa các bên thuộc phạm vi đất lưu không, do địa phương quản lý.

Khu vực này không canh tác được nên địa phương quyết định nạo vét thông thoáng phục vụ việc tiêu úng cho toàn bộ cánh đồng thôn Hoàng Chung và Đại Lữ. Việc làm này phù hợp với tình hình thực tế bởi các cánh đồng chưa có chỗ tiêu thoát nước.”

Để thực hiện công trình, Tiểu ban DTĐR thôn Hoàng Chung đã ký hợp đồng với 1 tổ thợ ở địa phương tiến hành nạo vét khu vực Lõm Đè, nhưng vấp phải sự phản ứng của người dân.

Cũng theo lãnh đạo xã Đồng Ích, chỉ một số hộ dân thôn Hoàng Chung có hành vi ngăn cản thi công, mục đích nhằm hưởng lợi từ việc canh tác, cấy hái thêm ở phần diện tích này.

Ông Hoàng Văn Giang, Tổ trưởng Tổ thợ thi công khu vực Lõm Đè bức xúc cho biết: “ Tôi là người đại diện ký hợp đồng với Tiểu ban DTĐR thôn Hoàng Chung thực hiện nạo vét khu vực mương Lõm Đè.

Việc một số hộ dân liên tục có hành vi cản trở đơn vị thi công trong thời gian qua không những ảnh hưởng đến tiến độ công trình mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế đối với chúng tôi, trong đó phát sinh chi phí thuê máy xúc và nhân công. Phần việc này nhằm tiêu úng, khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất nông nghiệp và nằm trong quy hoạch của địa phương.”

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Ích Triệu Đức Cảnh khẳng định: "Hoạt động nạo vét bùn, đất của đơn vị thi công không vi phạm quy định. Trước đó, sơ đồ quy hoạch đường, mương đã được tổ công tác thôn Hoàng Chung công bố công khai tại nhà văn hóa thôn.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao và đưa công trình vào sử dụng, UBND xã Đồng Ích chỉ đạo Tiểu ban DTĐR thôn Hoàng Chung cùng đơn vị thi công tăng cường tuyên truyền, vận động nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân”.

Cũng theo phản ánh của người dân, đã có lần, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch xuống khu vực Lõm Đè kiểm tra hiện trạng nhưng chưa có động thái can thiệp.

Về vấn đề này, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch Phạm Văn Hòa cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân, tôi đã cử cán bộ về kiểm tra thực địa và nắm bắt tình hình thực tế.

Tuy nhiên, bản đồ quy hoạch chi tiết các tuyến kênh mương nội đồng trong thực hiện DTĐR chúng tôi không nắm được do thuộc lĩnh vực các phòng chuyên môn phụ trách.

Mặt khác, Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa được UBND huyện Lập Thạch giao nhiệm vụ. Nếu có chỉ đạo, chúng tôi sẽ phối hợp với các phòng chuyên môn, địa phương vào cuộc xác minh, xử lý theo đúng chức trách của mình”.

Những căng thẳng, mâu thuẫn của người dân và đơn vị thi công ở thôn Hoàng Chung kéo dài nhiều tháng nay nhưng chưa được giải quyết triệt để, đòi hỏi chính quyền địa phương phải có hướng xử lý dứt điểm.

Trong trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết cần báo cáo UBND huyện Lập Thạch chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp vào cuộc xác minh, kiểm tra và làm rõ các vấn đề nêu trên.

Trường hợp đơn vị thi công thực hiện đúng hợp đồng, đúng chủ trương thì cần tuyên truyền, vận động người dân chấm dứt các hành vi cản trở, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ thợ đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng.

Ngược lại, nếu đơn vị thi công lợi dụng việc nạo vét kênh mương để có hành vi khai thác khoáng sản trái phép phải xử lý nghiêm theo quy định.

Bài, ảnh: Hà Trần- Hồng Liên