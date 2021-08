Thị trấn Bá Hiến: Sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch

Đó là khẳng định của ông Tạ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên liên quan đến việc tranh chấp tài sản và vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tổ dân phố Vinh Tiến trong những ngày đầu tháng 8/2021. Đến thời điểm hiện tại (ngày 16/8 - PV) công an thị trấn đang củng cố hồ sơ xử lý 17 trường hợp vi phạm quy định trong công tác phòng, chống dịch liên quan đến vụ việc trên.



Vi phạm hợp đồng tín dụng dẫn đến tranh chấp dân sự

Liên tiếp trong các ngày 1/8, 9/8 và 14/8, người dân ở tổ dân phố Vinh Tiến, thị trấn Bá Hiến ngỡ ngàng khi xuất hiện nhóm người do anh Nguyễn Đức Quân sinh sống tại tổ dân phố Trại Cúp đến dọn dẹp ngôi nhà 3 tầng trước đây thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Trần Văn Hiền và bà Nguyễn Thị Hằng.

Vi phạm hợp đồng tín dụng dẫn đến tranh chấp dân sự trong bối cảnh Vĩnh Phúc và cả nước đang gồng mình, nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 tại tổ dân phố Vinh Tiến, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên khiến dư luận rất bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)





Sự việc được đẩy lên đỉnh điểm vào ngày 14/8, khi anh Quân cùng khoảng 20 thanh niên đến đòi vào nhà dọn dẹp với lý do mảnh đất và tài sản trên đất hiện thuộc quyền sở hữu của anh Quân từ năm 2019.

Tuy nhiên, người thân của ông Hiền và bà Hằng đã không chấp thuận bàn giao, nên kéo gần 20 người đến ngăn cản. Sự việc khiến ngõ nhỏ tại thôn Vinh Tiến náo loạn, thu hút nhiều người quan tâm, chụp ảnh, quay phim, tụ tập gây mất an ninh trật tự. Đặc biệt, sự việc xảy ra trong bối cảnh Vĩnh Phúc và cả nước đang gồng mình, nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 khiến dư luận rất bức xúc.

Trao đổi với phóng viên Báo Vĩnh Phúc sáng 16/8, Chủ tịch UBND thị trấn Bá Hiến Tạ Văn Tuấn cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc tập trung đông người do tranh chấp dân sự tại thôn Vinh Tiến, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn phối hợp cùng lực lượng công an địa phương đã kịp thời có mặt để ổn định tình hình và giải tán đám đông, phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh".

Báo cáo của Công an thị trấn Bá Hiến về vụ việc khẳng định: Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên xuất phát từ tranh chấp dân sự giữa gia đình ông Trần Văn Hiền và bà Nguyễn Thị Hằng, thường trú tại tổ dân phố Vinh Tiến với Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh huyện Bình Xuyên.

Năm 2016, gia đình ông Hiền và bà Hằng đã ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng, tài sản thế chấp là mảnh đất và tài sản trên đất của thửa đất tại thôn Vinh Tiến. Tuy nhiên, đến năm 2017, gia đình bà Hằng, ông Hiền không trả nợ được cho ngân hàng và chuyển vào Quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh) sinh sống. Mảnh đất trên được ngân hàng xử lý tài sản để thu hồi vốn theo quy định của pháp luật và thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng tín dụng giữa 2 bên.

Ngày 8/11/2018, anh Nguyễn Đức Quân thông qua hình thức đấu giá công khai, trực tiếp đã mua lại mảnh đất trên theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 31/5/2019, anh Quân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số CR911470 có diện tích 100 m2, đất trồng cây lâu năm 102,7 m2 sử dụng đến năm 2043. Tuy nhiên, người thân của ông Trần Văn Hiền và bà Nguyễn Thị Hằng là chủ cũ của thửa đất nói trên không đồng ý bàn giao từ đó đến nay.

Ngày 21/7/2021, anh Nguyễn Đức Quân có đơn gửi Công an thị trấn Bá Hiến về việc mảnh đất của mình hiện đang bị ông Nguyễn Đức Trọng ở và kinh doanh dù không được sự đồng ý.

Ngày 24/7/2021, Công an thị trấn phối hợp với địa chính thị trấn, Tổ trưởng tổ dân phố Vinh Tiến đến hiện trường xác minh và ông Trọng đã chuyển tài sản, bàn giao nhà cho anh Quân.

Tuy nhiên, liên tiếp trong các ngày 1/8, 9/8 và 14/8, anh Quân cùng người nhà đến ngôi nhà thuộc quyền sở hữu với mục đích dọn dẹp, nhưng gặp sự phản đối, ngăn cản của người thân trong gia đình ông Hiền và bà Hằng.

Trao đổi với phóng viên Báo Vĩnh Phúc, Thiếu tá Nguyễn Thanh Công, Trưởng công an thị trấn Bá Hiến cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tập trung đông người trái với quy định phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an thị trấn đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn, đồng thời có mặt tại hiện trường, ổn định tình hình, giải tán đám đông để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Trong quá trình tổ công tác công an thị trấn làm nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Hải Hiền - cán bộ công an thị trấn đã bị bà Trần Thị Dung giật mất khẩu trang sau đó chụp ảnh, quay video để nói sai sự thật (lực lượng công an có video quay lại toàn bộ sự việc).

Hiện Công an thị trấn đang củng cố hồ sơ để xử lý 17 trường hợp vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống dịch, trong đó có anh Nguyễn Đức Quân”.

Quá trình phát mại tài sản bảo đảm đúng quy định, quy trình

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Ngân hàng NN&PNTN Chi nhánh huyện Bình Xuyên khi chia sẻ về quá trình phát mại tài sản đảm bảo của hộ gia đình ông Trần Văn Hiền và bà Nguyễn Thị Hằng để thu hồi nợ cho Nhà nước.

Hiện Công an thị trấn Bá Hiến đang củng cố hồ sơ để xử lý 17 trường hợp vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống dịch. (Ảnh cắt từ clip)





Cũng theo ông Quân, ngày 21/11/2016, bà Nguyễn Thị Hằng đã ký kết Hợp đồng tín dụng số 2801-304193503/HĐTD với ngân hàng để vay số tiền 980 triệu đồng, lãi suất 11%/năm, thời hạn vay 60 tháng kể từ ngày 21/11/2016; Mục đích vay xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò sinh sản, lợn nái, gà đẻ. Số tiền giải ngân được phân kỳ trả nợ thành 5 năm, mỗi năm 1 lần, tiền lãi định kỳ trả vào ngày 21 hằng tháng.

Khoản vay trên được bảo đảm bằng tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp số 2801-048361696/HĐTC ngày 21/11/2016 được ký kết giữa ông Trần Văn Hiền, bà Nguyễn Thị Hằng và ngân hàng là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số AM667136 do UBND huyện Bình Xuyên cấp ngày 9/9/2008; vào sổ cấp GCN QSD đất số H02239 đứng tên hộ ông Trần Văn Hiền, bà Nguyễn Thị Hằng; thửa đất số 517b; tờ bản đồ số 10, diện tích 212 m2 tại địa chỉ thôn Vinh Tiến, xã Bá Hiến (cũ), huyện Bình Xuyên.

Trong suốt quá trình vay vốn, bà Hằng không chấp hành trả lãi đúng kỳ hạn và không trả lãi đầy đủ theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng giữa 2 bên, mặc dù ngân hàng đã đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần. Tính đến ngày ngân hàng xử lý tài sản thu hồi nợ, khách hàng chỉ trả được 4 kỳ lãi, với tổng số tiền lãi đã trả hơn 36 triệu đồng.

Khi đến hạn phân kỳ trả nợ gốc lần đầu vào ngày 21/11/2017, số tiền 130 triệu đồng để thu hồi nợ của khoản vay trên, ngân hàng đã nhiều lần gọi điện liên lạc, thông báo, đôn đốc vợ chồng bà Hằng trả nợ, nhưng không nhận được sự hợp tác của 2 vợ chồng.

Theo quy định, toàn bộ khoản vay 980 triệu đồng của bà Hằng đã chuyển sang nợ quá hạn từ ngày 22/11/2017 theo Khoản 1, Điều 3, Hợp đồng tín dụng số 2801-304193503/HĐTD. Theo đó, nội dụng 2 bên thống nhất: “Khi đến kỳ hạn trả nợ, nếu bên B không trả nợ đúng hạn gốc/hoặc lãi và không được chấp thuận cho cơ cấu lại thời hạn trả nợ thì bên A sẽ chuyển toàn bộ số dư nợ của hợp đồng tín dụng sang nợ quá hạn và bên B phải chịu lãi suất phạt quá hạn số tiền thực tế quá hạn”.

Ngày 14/12/2017, ngân hàng đi kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay thì nhận thấy vợ chồng bà Hằng không có mặt tại nhà, dự án chăn nuôi của gia đình bà Hằng đã ngừng hoạt động. Dù đã nhiều lần liên lạc với vợ chồng bà Hằng để bàn cách tháo gỡ khó khăn của khoản vay trên, tuy nhiên, ngân hàng không nhận được sự hợp tác từ phía gia đình bà Hằng. Ngân hàng đã làm việc với Công an thị trấn Bá Hiến và đã được xác nhận bằng văn bản về việc vợ chồng bà Hằng không có mặt ở địa phương.

Việc vợ chồng bà Hằng không có mặt tại địa chỉ cư trú được ghi trong hợp đồng tín dụng và không thông báo cho ngân hàng biết nơi cư trú mới là vi phạm quy định của pháp luật theo Khoản 3, Điều 40, Bộ Luật dân sự năm 2015: “Trường hợp một bên trong quan hệ dân sự thay đổi nơi cư trú gắn với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thì phải thông báo cho bên kia biết về nơi cư trú mới” và là biểu hiện cố tình trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Để đảm bảo thu hồi nợ cho Nhà nước, căn cứ theo thỏa thuận đã ký giữa ngân hàng với vợ chồng bà Hằng, ngân hàng đã thực hiện biện pháp thu hồi nợ là xử lý tài sản bảo đảm.

Ngày 12/10/2018, ngân hàng đã ký hợp đồng thẩm định giá đối với tài sản bảo đảm với Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành.

Ngày 16/10/2018, ngân hàng có văn bản thông báo gửi bà Hằng về việc xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ vay, nhưng bà Hằng không có mặt tại nơi cư trú và ngân hàng đã có biên bản làm việc với Trưởng thôn Vinh Tiến, Công an xã Bá Hiến, lãnh đạo UBND xã Bá Hiến về việc ông Trần Văn Hiền, bà Nguyễn Thị Hằng không có mặt ở địa phương.

Ngày 17/10/2018, ngân hàng đã ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty cổ phần đấu giá Thành An Chi nhánh Vĩnh Phúc để tiến hành bán đấu giá tài sản theo đúng quy định.

Trước ngày tổ chức đấu giá, ngân hàng đã gọi điện thoại thông báo cho ông Trần Văn Hiền, bà Nguyễn Thị Hằng và gia đình nhiều lần, hỗ trợ trực tiếp đưa bà Nguyễn Thị Lý (Hải) - là chị dâu ông Trần Văn Hiền đến trung tâm bán đấu giá tài sản mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Sau khi mua 2 bộ hồ sơ tham gia đấu giá, gia đình ông Trần Văn Hiền, bà Nguyễn Thị Hằng không có người đăng ký tham gia đấu giá để mua tài sản.

Ngày 8/11/2018, phiên đấu giá tài sản bảo đảm được thực hiện công khai, theo đúng quy định của Luật Đấu giá hiện hành và đã có người trúng đấu giá, mua được tài sản.

Trong ngày 8/11/2018, ngân hàng và người mua tài sản đã ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật. Người mua tài sản đấu giá đã thanh toán toàn bộ tiền mua tài sản cho ngân hàng theo hợp đồng mua bán trên vào ngày 13/11/2018.

Sau đó, ngân hàng và người mua tài sản thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tên người sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đất đai hiện hành.

Ngày 7/8/2019, ngân hàng đã có văn bản gửi vợ chồng bà Nguyễn Thị Hằng yêu cầu đến ngân hàng để hoàn thiện thủ tục bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật, nhưng sau đó không nhận được sự hợp tác của chủ tài sản.

Ngày 6/1/2021, bà Nguyễn Thị Hằng đã có đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bình Xuyên, trong đơn bà Hằng yêu cầu “TAND huyện Bình Xuyên tuyên bố vô hiệu Hợp đồng tín dụng số 2801-304193503/HĐTD ký ngày 21/11/2016 giữa bà Nguyễn Thị Hằng với ngân hàng”.

Sau khi xem xét đơn của bà Nguyễn Thị Hằng, xét thấy không đủ cơ sở pháp lý, ngày 23/6/2021 TAND huyện Bình Xuyên đã ký ban hành Quyết định số 28/2021/QĐST-DS về việc “Đình chỉ vụ án dân sự về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Hằng và bị đơn là ngân hàng”.

“Ngay từ đầu khi phát sinh khoản vay và xử lý tài sản đảm bảo, ngân hàng đã thực hiện đúng quy định, quy trình theo các văn bản hướng dẫn có liên quan của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành”- ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Ngân hàng NN&PNTN Chi nhánh huyện Bình Xuyên khẳng định.

P.V