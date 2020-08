Nguy hiểm từ những điểm du lịch tự phát

Mùa hè đến, một số người, đặc biệt là giới trẻ đã lựa chọn những thác nước, đầm hồ có phong cảnh thiên nhiên kỳ thú, hiểm trở làm điểm vui chơi, giải trí. Những điểm du lịch tự phát này đã mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho ngành Du lịch tại các địa phương khai thác tiềm năng sẵn có, tuy nhiên, kèm theo đó là nhiều nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn thương tích.



Đường đi hiểm trở, trơn trượt, không có biển cảnh báo nguy hiểm... là những nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn thương tích đối với du khách khám phá thác Bay nói riêng và những điểm du lịch tự phát trên địa bàn tỉnh nói chung.





Vĩnh Phúc là tỉnh có nhiều khúc sông, suối có thác nước đẹp, cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, có tiềm năng lớn để trở thành những điểm dã ngoại cuối tuần lý tưởng. Nhiều điểm du lịch tự phát được nhiều người biết đến như hồ Thanh Lanh, thác Ba Ao, thác Bay, hồ Bò Lạc… Hầu hết những hồ, thác nước này đều nằm hoang sơ giữa núi rừng, hiện đang được du khách biết đến rộng rãi.

Chính điều đó đã khơi gợi thêm trí tò mò, mong muốn khám phá, trải nghiệm của cả người dân địa phương lẫn du khách gần xa. Không tiếc công sức, nhiều người đã tìm đến những nơi này để được đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên. Những con thác đẹp đã thu hút khách du lịch tìm đến khám phá, đặc biệt vào những dịp cuối tuần. Tuy nhiên, do chưa được quy hoạch, đầu tư nên hầu hết những điểm du lịch tự phát không có những biển cảnh báo cũng như các biện pháp bảo hộ an ninh, an toàn cho du khách tham quan.

Là một trong những điểm đến ưa thích của giới trẻ trong những năm gần đây, thác Ba Ao, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên được đánh giá là địa điểm vui chơi trong ngày lí tưởng. Đây cũng là nơi con người tách biệt khỏi thế giới ồn ào với không khí trong lành mát mẻ.

Dòng nước nơi đây mát lạnh, không quá lớn nhưng cũng đủ khiến du khách xua tan hết mệt mỏi nơi thị thành. Nhiều du khách đã ví von, nằm dưới chân dãy núi Tam Đảo mộng mơ, thác Ba Ao tựa như viên ngọc thô chưa được mài giũa, hội tụ đủ các yếu tố thác, suối, hồ nước, rừng cây, bãi cỏ. Là địa điểm lý tưởng để chiều lòng mọi du khách thích khám phá thiên nhiên.

Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, thác Ba Ao cũng tiềm ẩn nhiều mối hiểm nguy bởi có một số điểm khá sâu, nhiều hang hốc.

Bà Nguyễn Thị Hoa, một người dân địa phương cho biết: "Từ trước đến nay, người dân địa phương đã biết những chỗ nước nông, sâu của thác, nên thỉnh thoảng chỉ ra ngồi hóng mát hoặc tắm ở gần bờ. Nhưng những năm gần đây, mạng xã hội phát triển, nên rất nhiều người biết vẻ đẹp hoang sơ của thác và tìm đến để trải nghiệm.

Nhiều du khách đến tham quan, thấy nước trong xanh xuống tắm mà không biết xung quanh khu vực thác có nhiều hố nước sâu, nguy hiểm. Còn nhớ hè năm 2019, một đôi nam nữ đi đến khu vực thác Ba Ao để vui chơi, tắm mát tại đây. Tuy nhiên, trong quá trình tắm, cô gái không may đuối nước. Lúc này nam thanh niên đã lao xuống cứu nhưng cũng bị đuối nước khiến cả hai cùng tử vong".

So với thác Ba Ao, thác Bay nằm giữa 2 xã Lãng Công và Đồng Quế, huyện Sông Lô được phát hiện sớm và nhiều người biết đến hơn. Vẻ đẹp của thác đã thôi thúc người dân địa phương và khách du lịch vượt ghềnh đá để tìm đến. Dù hành trình chinh phục thác Bay không hề dễ dàng, du khách không thể đi theo lối mòn trên núi mà phải lội ngược theo dòng suối. Sau khi vượt qua hai thác nhỏ sẽ đến ngọn thác thứ ba chính là thác Bay.

Thác cao khoảng 30 m, dòng nước dội từ trên cao xuống lưng chừng bị thế đá vươn ra làm cho nước vồng lên rồi dội xuống. Khi dội xuống nước cuốn một luồng không khí theo đến tận chân thác. Tại đây, nước và không khí tách đôi, nước chảy xuôi dòng, còn không khí thì cuộn ngược tạo thành một luồng gió tạt vù vù xung quanh, giống như bão lũ kèm theo mưa bay. Dưới chân thác có hồ nước nhỏ trong veo, sạch và mát. Tiếp phần trên là 1 thác nhỏ có 3 bậc tam cấp xây bằng nước tạo nên một cảnh quan kỳ thú.

Đã đến, chiêm ngưỡng và một lần chinh phục thác Bay, ai cũng công nhận, nếu được đưa vào khai thác du lịch đây sẽ là điểm đến mà rất nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, như phần lớn con thác khác, thác Bay cũng từng chứng kiến rất nhiều những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra đối với những du khách.

Anh Hà Văn Quyết, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô chia sẻ: "Con thác này có một số điểm khá sâu, nhiều hang hốc, vách đá trơn, trượt. Những năm trước đây, tại thác Bay từng xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm. Vì lo sợ nên người dân địa phương thường ít ra đây tắm ở vùng nước sâu, chảy xiết gần chân thác như những khách du lịch ưa mạo hiểm".

Với lợi thế được thiên nhiên ưu đãi, đặc biệt là những thác nước đẹp, việc phát triển các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh hứa hẹn là một trong những lợi thế đầy triển vọng của ngành Du lịch. Lợi thế này sẽ càng được phát huy nếu các địa phương có sự đầu tư, bài bản, quy mô phát triển các sản phẩm du lịch, tham quan di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

Tuy nhiên, thực tế, công tác xây dựng, phát triển, kết nối các dự án, sản phẩm du lịch không thể tiến hành trong ngày một, ngày hai. Bởi vậy, trong thời gian chờ đợi, để hạn chế những nguy cơ do hoạt động du lịch tự phát gây ra, các cấp chính quyền địa phương cần tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, cảnh báo cho người dân, khách tham quan về những nguy cơ tiềm ẩn.

Đồng thời, tăng cường công tác xã hội hóa, có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho các địa điểm du lịch để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Người dân địa phương và du khách cần thận trọng khi đến tham quan, khám phá các con thác trên địa bàn. Để những vụ việc đáng tiếc không còn xảy ra, du khách cần đi theo nhóm; mang theo áo phao, vật dụng bảo hộ; tránh vui chơi tại khu vực nước sâu, vách đá cao, trơn trượt..

Bài, ảnh: Thiệu Vũ