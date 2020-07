Hành hương về miền đất lửa

Đã thành hoạt động thường niên, cứ đến trung tuần tháng Bảy, các đoàn cán bộ lãnh đạo cấp cao của tỉnh Vĩnh Phúc lại hành hương về các nghĩa trang liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc để thắp nén tâm nhang tỏ lòng tri ân với những người con đã hy sinh máu xương, hiến trọn tuổi thanh xuân vì nền độc lập tự do cho dân tộc. Năm nay, thay mặt Đảng bộ và nhân dân của tỉnh, Vĩnh Phúc thành lập hai đoàn về khu vực miền Trung và Tây Bắc. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh làm trưởng đoàn, cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ và khu di tích lịch sử trên địa bàn các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.



2 giờ 30 phút sáng, tại sân cơ quan Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, cái nóng của buổi chiều hôm trước chưa kịp dịu mát, oi ả cùng tiếng ve râm ran làm nhễ nhại mồ hôi những người đang sắp sửa hành lý tham gia đoàn về viếng nghĩa trang khu vực miền Trung. Ai đó trong đoàn thông báo, thời tiết của các tỉnh miền Trung những ngày này lên tới 40 độ nhưng ai ai vẫn rất háo hức lên đường, mong sớm có mặt ở miền đất lửa.

Đoàn xe của chúng tôi lao vun vút trong đêm. Mặc dù chúng tôi thức giấc từ rất sớm, nhưng trên xe luôn rôm rả những câu chuyện về chiến tranh, về sự hy sinh mất mát gắn liền với từng địa danh xe qua. Đến Phủ Lý của tỉnh Hà Nam, trời tang tảng sáng, chúng tôi nhìn rõ hơn các xe ô tô mang biển kiểm soát các tỉnh: Thái Bình, Hà Giang, Nam Định… trên xe chở các cựu chiến binh, sao mũ oai hùng với những băng rôn “Thăm lại chiến trường xưa”, “Tri ân các Anh hùng liệt sỹ”…, chúng tôi như được tiếp thêm lửa trên hành trình tới khúc ruột miền Trung. Qua tỉnh Nghệ An, rồi Hà Tĩnh, nhìn qua kính xe, những con sông lâu ngày thiếu nước, đáy hồ nứt toác, lá cây bên đường quăn lại, vàng úa. Thỉnh thoảng, chúng tôi bắt gặp đôi ba vạt đồi cháy rụi, chỉ còn lại những gốc cây đen trũi. Tại điểm dừng chân dọc đường, cô bán hàng vừa rót nước chè thơm ngào ngạt, với giọng người Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nghe câu được câu chăng nhưng chúng tôi hiểu rõ câu chuyện về thời tiết, cả tháng nay không có một hạt mưa nào rơi xuống đất này. Chúng tôi càng cảm phục nghị lực của con người nơi đây phải gánh chịu về sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

15 giờ 30 ngày 10 tháng 7, đoàn chúng tôi đến khách sạn Mường Thanh của tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Việt Phương, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo: Đúng 16 h đoàn tập trung đi viếng. Điểm đến đầu tiên chúng tôi tới là Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, với ý nghĩa và tầm vóc chiến công đã được đúc kết bằng máu xương của hàng vạn chiến sĩ cả nước và quân dân Quảng Trị anh hùng. Dưới cái nắng chói chang, len lỏi những cơn gió Lào thổi, đúng như “hắt lửa vào mặt”. Đoàn nhẹ bước qua cổng Thành cổ, cùng dòng người vào viếng có rất đông cháu nhỏ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan rất tâm đắc - việc dẫn các cháu nhỏ vào đây là hình thức giáo dục truyền thống rất ý nghĩa, để các cháu hiểu rằng, được sinh ra và được học hành như ngày hôm nay không chỉ có công dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, mà cuộc sống của các con hôm nay là máu xương của biết bao Anh hùng liệt sĩ. Giọng ngắt quãng, trầm ngâm, nghẹn ngào, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ tiếp: Nhiều năm nay, năm nào đoàn của tỉnh cũng vào đây thăm viếng nhưng mỗi lần đến mảnh đất linh thiêng này, cảm xúc vẫn giống như lần viếng thăm đầu tiên. Trên đồi cao của Thành cổ, trong khói hương trầm mặc, giữa không gian tĩnh lặng, sâu thẳm trong mỗi thành viên của đoàn thổn thức những tiếng nấc nghẹn ngào, rưng rưng xúc động.

Tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, trong số hơn 1 vạn ngôi mộ nơi đây có đến hơn 600 ngôi mộ, hàng nối hàng, không tên tuổi, địa chỉ; không năm sinh, ngày mất. Trên mỗi ngôi mộ ấy, tấm đá trắng có in ngôi sao vàng khắc dòng chữ sơn đỏ: “Liệt sĩ chưa biết tên”. Đứng trước nơi đây, không ai cầm nổi nước mắt cùng với những xót xa, day dứt. Day dứt cũng bởi lẽ, không chỉ mảnh đất này mà còn trên khắp dải đất hình chữ S - Việt Nam, bao người vợ, bao người con chưa biết chỗ nằm của chồng, của cha; bao mẹ già khi nhắm mắt, xuôi tay vẫn chẳng biết con nằm ở nơi nào. Đồng nghĩa với điều ấy, rất, rất nhiều liệt sỹ vẫn đang nằm đâu đó giữa đại ngàn xanh thẳm, khe đá, vách núi, bên gốc cây rừng…

Con đường dẫn tới Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn qua nhiều vạt rừng cao su dài tít tắp. Tọa lạc trên những vạt đồi thông bạt ngàn xanh thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị là nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Vào đúng dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành công trình Nâng cấp, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ - xây dựng 2 bức tranh, đặt mặt sau bia ghi danh liệt sĩ tại khu mộ chung Vĩnh Phúc - Phú Thọ. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu và lãnh đạo hai tỉnh đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và cắt băng khánh thành 2 bức tranh, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ đối với những người con của quê hương đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Hai bức tranh in hình ảnh đặc trưng, thân thương của quê hương hai tỉnh - khu di tích Đền Hùng và tháp Bình Sơn với mong muốn làm ấm lòng các liệt sĩ đang an nghỉ nơi xa xứ.

Rời Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, đoàn chúng tôi tới dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc thuộc khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và Khu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Chín Hầm, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi nơi đoàn đến thăm viếng là những cung bậc cảm xúc. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thành kính tưởng nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng xương máu, dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và xứng đáng với sự hy sinh mất mát của các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc nguyện đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh, tập trung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh!

KHẮC HIẾU