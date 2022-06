Người dân cảnh giác không để lộ lọt thông tin căn cước công dân

Theo thông báo của Bộ Công an, mã QR và chip điện tử trên thẻ căn cước công dân (CCCD) chứa rất nhiều thông tin cá nhân mà tội phạm công nghệ cao có thể triệt để lợi dụng.



Cụ thể, chỉ cần dựa vào mã QR hoặc thông tin trên thẻ CCCD là có thể biết rõ các thông tin cá nhân, từ đó, các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật mà chủ thẻ CCCD không biết.

Ví dụ như, các ổ nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới móc nối với các đối tượng trong nước mở tài khoản ngân hàng, mở tài khoản bitcoin bằng cách mượn, thuê CCCD. Đã có trường hợp nhiều người bị lợi dụng hình ảnh CCCD/CMND để đăng ký thuê bao trả sau của các nhà mạng, sau đó thực hiện những cuộc gọi quốc tế hoặc thực hiện các cuộc gọi trong nước.

Bên cạnh đó, hiện nay, có nhiều ứng dụng cho vay tiền online chỉ cần chụp hình ảnh CCCD hay CMND là có thể vay tiền và được giải ngân nhanh chóng. Các ứng dụng này thủ tục đơn giản, bỏ qua khâu xác minh chính chủ, từ đó, tạo khe hở cho các đối tượng tìm cách lấy thông tin cá nhân của người khác, chụp ảnh và gửi vào những ứng dụng này để vay tiền nhằm chiếm đoạt.

Vì không biết điều này nên thời gian qua, một số người dân vô tư chia sẻ hình ảnh CCCD/CMND lên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số đối tượng xin trả tiền để được chụp ảnh CCCD, CMND của người dân để bán thông tin cho người nước ngoài.

Điển hình, ngày 13/5, Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo có 2 thanh niên lôi kéo người dân xã Hùng Tiến mượn CCCD để chụp ảnh không rõ mục đích. Qua xác minh, 2 đối tượng khai nhận quen biết với 1 người nước ngoài đặt vấn đề mua thông tin dữ liệu cá nhân với giá 35 USD/1 người. Hai đối tượng đã thu nhận được thông tin của hơn 100 người dân.

Để phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc thu thập, sử dụng trái phép thông tin người dân trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị và công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ các nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự về tội phạm sử dụng công nghệ cao, tiền án, tiền sự về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán dữ liệu, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội; nhóm đối tượng về quản lý dữ liệu và nhóm đối tượng am hiểu về công nghệ thông tin, tham gia vào các sàn giao dịch vàng, bitcoin, quản trị công ty game online...

Kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội công nghệ cao nói chung, các nhóm đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật trong mua bán, sử dụng trái phép thông tin cá nhân nói riêng để phối hợp quản lý, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân nắm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng liên quan đến CMND, CCCD, từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân, không chia sẻ hình ảnh CCCD/CMND trên mạng xã hội, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Trường hợp người dân phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật cần kịp thời tố giác tội phạm với cơ quan công an nơi gần nhất.

Minh Ánh

(Công an tỉnh)