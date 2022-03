Khởi tố 4 đối tượng cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường vừa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng trong vụ án hình sự Cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại quán Luxis Pub thuộc Khu đô thị Phúc Sơn, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường.



Trước đó, tối 6/2, hai nhóm thanh niên gồm khoảng 20 người đến quán Luxis Pub ăn uống rồi xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình xô xát, hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau làm 4 người bị thương.

Sau khi được mọi người can ngăn, hai nhóm thanh niên giải tán và đưa người bị thương trong nhóm của mình đến trung tâm y tế sơ cứu.

Quá trình điều tra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, bước đầu ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Phan Văn Quang, sinh năm 1995; Đỗ Văn Khánh, sinh năm 2002 cùng ở xã Tam Phúc; Vũ Hoài Nam, sinh năm 2004 ở xã Vĩnh Thịnh; Bùi Đức Mạnh, sinh năm 2004 ở thị trấn Thổ Tang. Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ánh Hương

(Công an tỉnh)