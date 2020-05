Cần chấn chỉnh tình trạng khai thác đất trái phép

Thời gian qua, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Nhất là tình trạng khai thác, vận chuyển, san lấp đất trái phép còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, việc ngăn chặn tình trạng này gặp nhiều khó khăn, ngoài lực lượng công an cần có sự phối hợp của ngành chức năng và chính quyền địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, giữ gìn kỷ cương pháp luật, đảm bảo an toàn an ninh, trật tự an toàn xã hội.



Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo xác định khối lượng đất bị khai thác trái phép tại thị trấn Hợp Châu.





Bám sát văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của các cấp, lực lượng công an phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến về hậu quả của việc khai thác, vận chuyển, san lấp đất trái phép, từ đó người dân không tự ý hạ cốt để trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng nhà ở và nâng cao nhận thức tố giác kịp thời các hoạt động khai thác, vận chuyển, san lấp đất trái phép tới cơ quan chức năng.

Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh, phát hiện và xử lý những trường hợp thực hiện san ủi mặt bằng, hạ cốt nền khi chưa có giấy phép, cũng như ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác đất từ khi mới có dấu hiệu; chỉ đạo công an các địa phương rà soát, lập danh sách số lượng phương tiện, người hoạt động khai thác đất trái phép.

Với các địa bàn trọng điểm về khai thác đất trái phép, tăng cường tuần tra, kiểm soát ở các tuyến đường, nhằm ngăn chặn xe vận chuyển đất từ nơi khai thác đi tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ năm 2019 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 121 vụ vi phạm về hoạt động khai thác đất trái phép, ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được của lực lượng công an góp phần kiềm chế tình trạng vận chuyển, khai thác đất trái phép. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hoạt động khai thác, vận chuyển đất trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp.

Bởi, hiện nay trên địa bàn tỉnh, để thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút các nhà đầu tư, những năm qua, ngày càng nhiều công trình, dự án được triển khai, thi công. Vì vậy, cần số lượng đất để san lấp tạo mặt bằng lớn.

Tuy nhiên, thực tế những mỏ đất được cấp phép khai thác làm vật liệu san lấp lại còn quá ít, không đủ trữ lượng so với nhu cầu. Hơn nữa, các dự án, công trình ở xa mỏ được cấp phép hoạt động, chi phí vận chuyển cao.

Do vậy, không ít các trường hợp bất chấp các quy định của pháp luật tìm mọi cách để khai thác đất, bán lại cho các công trình xây dựng để hưởng %.

Các hộ dân vì lợi ích trước mắt đã lén lút thỏa thuận với đối tượng có nhu cầu, bán đi toàn bộ số đất vườn đồi của mình với lý do hạ cốt đất vườn, đồi để đào ao thả cá…

Ðây là nguyên nhân khiến tình trạng khai thác đất trái phép còn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Nhất là tại các huyện có trữ lượng lớn về đất san lấp như: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên

Phó trưởng Phòng cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Phạm Văn Minh cho biết: Qua công tác điều tra xác minh, tình trạng khai thác, vận chuyển, san lấp đất trái phép khó kiểm soát do các đối tượng khai thác theo quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ, diễn ra chủ yếu vào ban đêm, chiều tối, ngày nghỉ lễ để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; quy định mức phạt đối với hành vi khai thác trái phép đất còn quá nhẹ, chưa đủ răn đe. Khi bị lực lượng chức năng xử lý, một mặt các đối tượng này nộp phạt vi phạm, mặt khác vẫn tiếp tục khai thác đất trái phép.

Việc xác định mức độ thiệt hại gặp nhiều khó khăn do đối tượng bị xâm hại là môi trường tự nhiên và môi trường sinh thái và hậu quả chưa thể thấy ngay. Điểm khai thác ở khu vực đồi, núi, trong khi đó lực lượng làm nhiệm vụ kiêm nhiệm và mỏng.

Thời gian giao khoán đã lâu, mốc địa giới hành chính giữa các đơn vị bị mất chưa đo đạc và xác minh để cắm lại mốc giới; một số cấp ủy, chính quyền lơ là, chủ quan trong quản lý. Vì vậy, phát hiện, xác định thời gian cụ thể ở khu vực bị khai thác gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc ngăn chặn, xử lý chưa triệt để.

Thực hiện Văn bản số 2631 của UBND tỉnh, ngày 10/4/2020 giao Công an tỉnh chủ trì cùng với Sở TN&MT, Bộ CHQS tỉnh, UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND huyện Bình Xuyên, Tam Dương vào cuộc xác minh, làm rõ vấn đề có hay không hoạt động khai thác, vận chuyển đất tại khu vực núi Đinh, núi Đúng, núi Bông... Công an tỉnh đã thành lập Tổ công tác để xác minh, làm rõ nội dung liên quan đến vấn đề trên.

Cuối tháng 4/2020, Tổ công tác kiểm tra tại khu vực núi Đinh, xã Kim Long (Tam Dương) không có hiện tượng khai thác, vận chuyển đất ra ngoài. Thế nhưng, cách chân núi khoảng 500m, hướng QL 2B đi vào có hiện tượng đào, san gạt khoảng 1.000m3 đất từ trước.

Ở núi Bông, phường Khai Quang, tại thời điểm kiểm tra không có tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép chỉ thấy có dấu hiệu san gạt, biến dạng địa hình, nhưng không xác định chính xác thời điểm, việc xử lý gặp khó khăn.

Tình trạng khai thác, vận chuyển, san gạt đất trái phép đã làm lãng phí và thất thoát tài nguyên đất, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và tiềm ẩn mất TTATXH.

Nhằm chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép cần có sự vào cuộc của các ngành chức năng; kiên quyết xử lý kỷ luật đối với các cán bộ có hành vi buông lỏng, bao che cho hoạt động khai thác, vận chuyển, san lấp đất trái phép, để tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra trong một thời gian dài mà không có biện pháp xử lý…

Lê Thảo