Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Kiểm sát nhân dân

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Yên Lạc luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và Viện KSND tỉnh kịp thời chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn ANCT - TTATXH trên địa bàn. Năm 2019, Viện KSND huyện Yên Lạc được Viện KSND Tối cao tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.



KSV Viện KSND huyện Yên Lạc trao đổi nghiệp vụ.





Với phương châm "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, những năm qua, Viện KSND huyện Yên Lạc luôn quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, kiểm sát viên (KSV) học tập nâng cao trình độ lý luận, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ của ngành và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, KSV là phải nắm chắc tình hình, nội dung công việc được giao; duy trì chế độ giao ban hàng tuần, kiểm điểm từng việc đã làm, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra kế hoạch tuần tiếp theo; đồng thời phổ biến các văn bản nghiệp vụ, thông tin mới đến từng cán bộ, KSV trong đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, tòa án để giải quyết công việc thuận lợi, nhanh chóng chính xác và đúng pháp luật.

Lãnh đạo viện thường xuyên rà soát kế hoạch công tác đối chiếu với chỉ tiêu điều hành, nhất là công tác giải quyết án hình sự, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Vì vậy, KSV phải nắm chắc các quy định pháp luật và tường tận sự việc. Các KSV đều được giao làm án hình sự, quá trình làm việc có sự luân chuyển giữa các bộ phận, các khâu công tác để thành thạo công việc. Từ đó, giúp KSV nâng cao nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát điều tra (KSĐT), kiểm sát xét xử (KSXX).

Quá trình KSĐT, KSXX kịp thời phát hiện vướng mắc, chủ động phối hợp với cơ quan công an, toà án huyện để thống nhất về tội danh, quan điểm xử lý; chủ động họp bàn với các cơ quan nội chính để xác định án rút gọn, án điểm, án xét xử lưu động.

Xác định công tác kiểm sát thụ lý, giải quyết tin báo là một nhiệm vụ trọng tâm, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01 của Viện KSND Tối cao; Kế hoạch công tác số 101 của Viện KSND tỉnh và chương trình kế hoạch công tác của đơn vị trong việc tiếp nhận và giải quyết tin báo.

Viện trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Nắm và theo dõi chặt chẽ các thông tin về vi phạm, tội phạm xảy ra trên địa bàn. Phân công KSV có năng lực, trình độ phụ trách công tác thụ lý, giải quyết tin báo.

Phối hợp với cơ quan điều tra rà soát, phân loại tin báo hàng tuần, hàng tháng. Yêu cầu KSV kiểm sát chặt chẽ quá trình giải quyết tin báo ngay từ khi thụ lý, nghiên cứu hồ sơ, kịp thời đề ra các yêu cầu cần thiết xác minh tin báo, bám sát quá trình xác minh, giải quyết tin báo của cơ quan điều tra.

Đối với những tin báo phức tạp, chủ động họp liên ngành phối hợp giải quyết, có vụ việc xin ý kiến của các phòng nghiệp vụ để đảm bảo việc giải quyết tin báo có chất lượng, đúng thời hạn, không để quá hạn, kéo dài.

Kiểm sát chặt chẽ các quyết định không khởi tố vụ án. Kịp thời phát hiện vi phạm của cơ quan điều tra để ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm. Công tác thiết lập hồ sơ tin báo đảm bảo đúng quy trình, chất lượng.

Năm 2019, Viện KSND huyện Yên Lạc đã thụ lý 152 tin tố giác tội phạm (146 tin mới, 4 tin cũ, phục hồi 2 tin), tăng 15 tin so với năm 2018; đã giải quyết 145 tin, đạt 95,4% (tạm đình chỉ 9 tin, chuyển 1 tin theo thẩm quyền), không có tin quá hạn. Kiểm sát thụ lý 106 vụ với 143 bị can. Tổng số vụ án phải giải quyết 100 vụ với 136 bị can; cơ quan điều tra đã giải quyết 85 vụ với 114 bị can, đạt hơn 85%/số vụ (đạt chỉ tiêu đề ra).

Trong đó, đề nghị truy tố 68 vụ với 112 bị can (án điểm 9 vụ với 10 bị can, rút gọn 1 vụ với 1 bị can)… đều đảm bảo có căn cứ và đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố đạt cao, đảm bảo tiến độ, thời gian, quy trình theo luật. Số vụ VKS tiến hành phúc cung bị can đều được các bị can nhận tội theo tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong hồ sơ vụ án.

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; kiểm sát thi hành án hình sự, quản lý và giáo dục người chấp hành phạt tù được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, thời gian quy định. Kiểm sát các vụ, việc dân sự; án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động; án hôn nhân và gia đình; quản lý người chấp hành án phạt tù… đều thực hiện kịp thời đúng thẩm quyền.

Thông qua kiểm sát tạm giữ, tạm giam; nắm bắt quản lý tin báo tố giác tội phạm, Viện KSND huyện đã kiến nghị với Huyện ủy, UBND huyện kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo phòng ngừa vi phạm – tội phạm xảy ra trên địa bàn, nhất là tại các trường học.

Ngoài ra, Viện còn ra một số văn bản kiến nghị các ngành hữu quan của huyện một số nội dung liên quan khác nên đã huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm. Công tác giải quyết KNTC và kiểm sát giải quyết KNTC về tư pháp được cải tiến, phân loại đơn giải quyết theo theo thẩm quyền nhanh chóng.

Bài, ảnh: Xuân Hùng