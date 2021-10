Khởi tố đối tượng lập "dự án ma" lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng

Thu gom đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất rừng của các hộ dân rồi tự ý vẽ bản đồ quy hoạch, lập dự án khu đô thị, nhà ở để lừa bán cho nhiều người - Đó là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đỗ Thúy Miên, sinh năm 1982, ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại An Vĩnh Phúc, đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố bị can, bắt tạm giam. Vụ án là bài học cho nhiều người cần hết sức cẩn trọng khi đầu tư bất động sản.



Công ty TNHH MTV Đại An Vĩnh Phúc do Đỗ Thúy Miên làm giám đốc có hoạt động chính là môi giới mua bán bất động sản với 2 văn phòng đại diện tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên và thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo.

Cuối năm 2020, Đỗ Thúy Miên mua gom khoảng 6ha đất trồng lúa, hoa màu, đất lâm nghiệp và đất rừng của một số hộ dân tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương và xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên với giá chỉ từ 10 triệu đến 160 triệu đồng/sào(360m2).

Mặc dù các diện tích đất nêu trên chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện dự án khu đô thị, nhà ở nhưng Miên đã tự ý thuê người vẽ bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập hồ sơ dự án khu đô thị, nhà ở, phân lô tách thửa thành hàng trăm ô đất với diện tích khoảng 100m2 mỗi ô và lấy tên là Khu đô thị Đại An tại thị trấn Hợp Châu, khu nhà ở thấp tầng xã Đạo Tú và khu đất ở cho người thu nhập thấp ở xã Thiện Kế.

Sau khi lên bảng giá, Miên tổ chức cho nhân viên Công ty Đại An triển khai kế hoạch marketing bài bản rao bán các ô đất trên.

Miên giới thiệu với khách hàng là dự án đã được phê duyệt; thời gian tới sẽ quây tôn, làm hạ tầng, mở bán chính thức, cho khách hàng xem bản đồ in màu có đóng dấu Công ty Đại An, cam kết từ 8-12 tháng sau khi ký hợp đồng sẽ có sổ đỏ... Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều là lừa dối.

Ngoài ra, Miên còn thuê máy xúc, máy ủi thực hiện việc san gạt đối với dự án ở Đạo Tú để khách hàng tin là dự án đang triển khai; cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Đại An từ vốn điều lệ 20 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng trong khi công ty không phát sinh doanh số với mục đích để khách hàng tin là công ty có năng lực, có tiềm lực kinh tế lớn.

Hành vi gian dối của Miên và một số nhân viên Công ty Đại An đã làm cho nhiều người tin dự án là có thật nên đã đầu tư mua các ô đất tại 2 dự án trên. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đỗ Thúy Miên khai nhận đã lừa bán được 131 ô đất với khoảng 30 tỷ đồng.

Nhiều người đã mắc bẫy vì ham rẻ khi bảng giá các ô đất Miên đưa ra thấp hơn nhiều so với giá đất thời điểm đó ở cùng khu vực. Cụ thể, đối với dự án ở thị trấn Hợp Châu là khoảng 900 - 1,7 tỷ đồng/100m2, dự án ở xã Đạo Tú, Thiện Kế chỉ từ 300-600 triệu/100m2.

Trong thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua bán bất động sản diễn ra ngày càng nhiều. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, thường được ngụy trang bằng những vỏ bọc hào nhoáng, danh nghĩa những công ty đình đám.

Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt để các đối tượng lừa đảo thành công vẫn là sự chủ quan, thiếu hiểu biết pháp luật của người dân. Khi đầu tư bất động sản, nhiều người đã không nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, không xem xét đầy đủ các yếu tố pháp lý liên quan mà còn có tâm lý đầu tư theo đám đông dẫn đến dễ dàng bị mắc bẫy.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra mở rộng vụ án. Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo người bị hại mua đất tại 3 dự án trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh qua điều tra viên Trần Hữu Bằng, số điện thoại 0975.215.578 để được giải quyết.

Hương Ánh

(Công an tỉnh )