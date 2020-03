Xung kích, sáng tạo trên mặt trận phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tuổi trẻ Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh không ngừng, tạo dấu ấn rõ nét về tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công “Vì An ninh Tổ quốc”, góp phần quan trọng cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Hiện nay, Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có 12 đoàn viên, chiếm 1/3 quân số của đơn vị và được bố trí ở tất cả các lĩnh vực công tác. Hàng năm, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Ban chấp hành chi đoàn luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp đoàn viên nâng cao nhận thức và hành động đúng theo tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Vận động đoàn viên thanh niên tích cực nghiên cứu nhằm nâng cao công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong thực hiện phong trào xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên 100% đoàn viên thanh niên trong chi đoàn luôn tận tụy với công việc, thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên quyết trong đấu tranh bắt giữ tội phạm, tích cực tham gia đấu tranh các chuyên án triệt phá các ổ nhóm tội phạm ma túy.

Năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020, đoàn viên chi đoàn đã cùng với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phát hiện, bắt giữ tổng số 61 vụ, 261 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy, trong đó xử lý hình sự 46 vụ, với 49 bị can. Xác lập và triệt phá 1 chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về ma túy. Trong mỗi chuyên án, vụ án, đoàn viên thanh niên chi đoàn đều đóng vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của mỗi vụ án.

Bên cạnh đó, chi đoàn đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ma túy và tác hại của ma túy đối với cộng đồng, tập trung chủ yếu vào các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa, được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ban, ngành đánh giá cao, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần làm giảm tỷ lệ người nghiện ma tuý trong giới trẻ.

Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, chương trình tình nguyện, quyên góp, ủng hộ trẻ em các vùng sâu, vùng xa, miền núi do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức, phát động được chi đoàn duy trì thường xuyên và thực hiện có hiệu quả.

Xuân Lan

(Công an tỉnh)