Tăng cường phạt nguội các vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Thời gian qua, lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh đã tập trung lực lượng đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, nhất là tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn nẹt pô, rú ga, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nhưng chưa được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý kịp thời.



Trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị ghi lại hình ảnh để xử lý phạt nguội



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, cùng với việc huy động tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát theo mô hình 141 để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, từ ngày 15/2/2020, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng ghi lại hình ảnh các trường hợp vi phạm TTATGT tại các tuyến đường trên địa bàn toàn tỉnh làm căn cứ để lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh xử lý phạt nguội theo quy định.

Đến nay, qua 1 tuần triển khai thực hiện, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã ghi lại hình ảnh của 141 trường hợp vi phạm. Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành xác minh, tra cứu chủ phương tiện của các trường hợp này để xử phạt nguội theo quy định.

Tin, ảnh N.A

(Công an tỉnh)